Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
|
|
Танк Т-14 Армата и другая военная техника.
Источник: Владимир Сергеев/ РИА Новости
На Западе СМИ считают самоубийственными военные действия против России.
Материал, опубликованный в немецкоязычном издании Contra Magazin, так и называется: "НАТО против России: любой, кто мечтает о войне с Россией, мечтает о самоубийстве".
В качестве весьма убедительного аргумента в публикации приводится пример с размещенными в Калининградской области оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", которые могут использовать как обычные, так и ядерные боеголовки. При этом ракеты долетят до Варшавы всего за две, а до Берлина - за четыре минуты. Перехватить же их практически невозможно из-за большой скорости и высоты полета.
Западная система противоракетной обороны действует в стратосфере, в то время как ракеты "Искандера" летят в мезосфере. Как пишет издание, они попросту перелетят над противоракетным "щитом", а затем по непредсказуемой траектории обрушатся на цель.
Впрочем, дело не только в мощи российского оружия. Contra Magazin обращает внимание на патриотизм россиян.
"Россия показывает, что эта форма лояльности к Родине отнюдь не устарела", - говорится в публикации. Также издание отмечает, что даже находясь под санкциями, Россия смогла выплатить более 200 миллиардов долларов внешнего долга.
Contra Magazin считает, что Трамп и его соратники-реалисты уже поняли бесперспективность войны с Россией. И хотя на торговых фронтах противостояние усиливается, явных военных угроз в дискуссиях между США и Россией не слышно.
Руслан Мельников
|
20.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
17.01.2018 Ядерные силы и ракеты: новый план Путина
16.01.2018 На колени!
16.01.2018 Ивановские "Искандеры" применили на большую дальность
12.01.2018 Новая философия войны. США готовятся превратить Россию в нерадиоактивный пепел
29.12.2017 Самые зрелищные военные видео 2017 года
28.12.2017 Российская армия в 2035 году: убивать врага на расстоянии (крылатыми ракетами)
27.12.2017 Ящик Пандоры средней дальности