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Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством

22.01.2018 Российская газета 546 0
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Танк Т-14 Армата
Танк Т-14 Армата и другая военная техника.
Источник: Владимир Сергеев/ РИА Новости

На Западе СМИ считают самоубийственными военные действия против России.

Материал, опубликованный в немецкоязычном издании Contra Magazin, так и называется: "НАТО против России: любой, кто мечтает о войне с Россией, мечтает о самоубийстве".

В качестве весьма убедительного аргумента в публикации приводится пример с размещенными в Калининградской области оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", которые могут использовать как обычные, так и ядерные боеголовки. При этом ракеты долетят до Варшавы всего за две, а до Берлина - за четыре минуты. Перехватить же их практически невозможно из-за большой скорости и высоты полета.

Западная система противоракетной обороны действует в стратосфере, в то время как ракеты "Искандера" летят в мезосфере. Как пишет издание, они попросту перелетят над противоракетным "щитом", а затем по непредсказуемой траектории обрушатся на цель.

Впрочем, дело не только в мощи российского оружия. Contra Magazin обращает внимание на патриотизм россиян.

"Россия показывает, что эта форма лояльности к Родине отнюдь не устарела", - говорится в публикации. Также издание отмечает, что даже находясь под санкциями, Россия смогла выплатить более 200 миллиардов долларов внешнего долга.

Contra Magazin считает, что Трамп и его соратники-реалисты уже поняли бесперспективность войны с Россией. И хотя на торговых фронтах противостояние усиливается, явных военных угроз в дискуссиях между США и Россией не слышно.


Руслан Мельников
20.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Продукция
Искандер
Проекты
Ядерный щит

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