США не выполнили обязательства по уничтожению химоружия, сохранив в боеготовом состоянии около 10% своего арсенала - Минобороны РФ
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Уничтожение химического оружия.
Источник: © Nigel Treblin/Getty Images
Россия завершила уничтожение химоружия досрочно
Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты Америки не выполнили обязательства по уничтожению химического оружия, сохранив около 10% своего арсенала в боеготовом состоянии, заявили в субботу в министерстве обороны России.
"Следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Российская Федерация досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ", - сказали в военном ведомстве.
"В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили за отсутствием финансирования выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии около 10% своего арсенала отравляющих веществ и специальных боеприпасов", - подчеркнули в Минобороны.
"Прежде чем выдвигать голословные обвинения в адрес России, а тем более осуждать кого-то на международных форумах, американским партнерам следует самим быть, а не казаться, примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия", - заявили в Минобороны.
1фф ки+1
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20.01.2018
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