Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ
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Боец курдской пешмерга.
Источник: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов
Безответственные действия США в Сирии ведут к срыву мирного процесса, полноценным участником которого должны быть и курды
Заявление Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах Сирии пограничных сил вызвали крайне негативную реакцию Анкары
Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Турция начала военную операцию на северо-западе Сирии после провокационных шагов США по обособлению районов с курдским населением и бесконтрольных поставок Пентагоном оружия проамериканским формированиям, заявили в субботу в Минобороны России.
"Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, - переносных зенитных ракетных комплексов, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции", - сказали в военном ведомстве РФ.
"Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах пограничных сил и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков", - отметили в Минобороны.
В Минобороны РФ сказали, что "провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением", стали основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации на северо-западе Сирии.
"Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды", - сказали в военном ведомстве.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что российские военные передислоцированы из района сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против курдских формирований.
В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале антитеррористической операции в сирийском Африне.
В МИД РФ заявили, что в Москве с озабоченностью восприняли информацию о применении Турцией своих вооруженных сил на северо-западе Сирии.
Турция, вероятно, согласовала военную операцию с Россией в районе Африна, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. "Безусловно, операция согласована", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.
В прошлый четверг глава турецкого генштаба Хулуси Акар и директор национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан в Москве встретились с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и провели переговоры с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация Воздушно-космических сил РФ поддерживает наземные операции сирийской армии.
У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют Силы специальных операций Минобороны РФ, военная полиция, а также Центр по примирению враждующих сторон.
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20.01.2018
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