Турки перебросили в Сирию комплекс для борьбы с С-400



Система радиотехнической разведки и обнаружения радиолокационного излучения Radar Elektronik Destek (KORAL ED) из состава турецкого комплекса РЭБ Aselsan KORAL.

Источник: Aselsan Система радиотехнической разведки и обнаружения радиолокационного излучения Radar Elektronik Destek (KORAL ED) из состава турецкого комплекса РЭБ Aselsan KORAL.Источник: Aselsan

Турецкий комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Koral заметили в приграничных районах неподалеку от города Африн на севере сирийской провинции Алеппо. Снимок, на котором запечатлена система, в пятницу, 19 января, публикует Telegram-канал 338.

Комплекс, вероятно, будет задействован в ходе наступления турецких военных на позиции вооруженных формирований сирийских курдов YPG, аффилированных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Испытания Koral, к разработке которого турецкая компания Aselsan приступила в 2009-м, проходили с 2013 года. Первый образец был передан ВВС Турции в феврале 2016-го. Отмечалось, что комплекс сможет создавать шумовые и импульсные помехи в широком диапазоне частот. В частности, по заявлениям разработчиков, Koral способен нейтрализовать действие наземных зенитных ракетных комплексов средней и большой дальности, в том числе российских С-400 "Триумф", на дистанции до 100-150 километров.

В настоящее время второй дивизион российского комплекса ПВО С-400 в Сирии развернут на территории провинции Хама, в 13 километрах северо-западнее города Масьяф. Эти ЗРК прикрывают российскую авиагруппу, дислоцированную в республике.

Ранее 19 января турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в Африне. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли подчеркнул, что решение о начале наземной операции против сирийских курдов изменено не будет.

15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.