РФ частично продолжит работу с Советом Европы, несмотря на кризис с ПАСЕ



Сессия ПАСЕ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Сессия ПАСЕ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Присоединение России к конвенциям Совета Европы продолжится, несмотря на ситуацию с ПАСЕ, где российских парламентариев лишили права голоса на сессиях из-за позиции по Крыму, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и ряда других прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

"Присоединение России к конвенциям Совета Европы, безусловно, продолжится", - сказал постпред России.

По его словам, "взаимодействие России с Советом Европы имеет многогранный характер, затрагивая широкий перечень направлений сотрудничества в самых различных областях - от проблематики спорта до борьбы с терроризмом, от культуры до защиты прав заключенных".

"Основой для него выступает конвенционная база Совета Европы, центральным элементом которой является Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод", - добавил Солтановский.

"В настоящее время в рамках конвенционной системы СЕ принято 224 международных договора (конвенции, хартии, протоколы, соглашения и т.д.) по широкому спектру правоотношений в области защиты прав человека, борьбы с дискриминацией и ксенофобией, гражданско- и административно-правового сотрудничества, противодействия преступности, межкультурного диалога, здравоохранения и др. Россия присоединилась к 64 договорно-правовым актам Совета Европы и намерена продолжать расширять свое участие в них", - отметил Солтановский.

По его словам, прошедший год стал в определенной мере знаковым - Россия ратифицировала шесть Конвенций СЕ. "В их числе - московская Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция "Медикрим"), закон о ратификации которой принят 29 декабря 2017 году", - сказал он.

В этом списке фигурирует и Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, являющаяся уникальным международно-правовым инструментом в сфере противодействия "финансовым аспектам" террористической угрозы.

"В преддверии проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу в 2018 году нельзя не упомянуть о состоявшейся ратификации Конвенции СЕ по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей, которая, среди прочего, предусматривает правовые основания для ограничения въезда футбольных хулиганов", - отметил постпред РФ при Совете Европы.

По его словам, РФ придает "большое значение развитию отраслевого взаимодействия с Советом Европы, прежде всего на правовом и правоохранительном направлении". "За прошедшие годы соответствующие механизмы сотрудничества показали свою эффективность", - сказал Солтановский.

"Для примера: пользуясь каналами взаимной правовой помощи по уголовным делам, функционирующими на базе советоевропейских договорно-правовых инструментов, российская сторона ежегодно направляет в страны Европы и получает из них сотни запросов о взаимной правовой помощи и десятки запросов о выдаче. В рамках этого сотрудничества за последние несколько лет на основании поручений Генеральной прокуратуры Российской Федерации только из Швейцарии было возвращено свыше 100 миллионов долларов США", - заключил высокопоставленный дипломат.