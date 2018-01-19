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"Искандеры" пройдут по Волгограду во время парада в честь победы в Сталинградской битве

22.01.2018 ТАСС 183 0
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Ракетные комплексы "Искандер-М"
Ракетные комплексы "Искандер-М".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время парада горожане увидят более 70 единиц современной боевой техники, колонну которой возглавит танк Т-34

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Более 70 единиц боевой техники задействуют 2 февраля во время парада, который будет посвящен 75-летию победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"На площади Павших борцов волгоградцам будут представлены более 70 единиц современной боевой техники, колонну которой возглавит легендарный Т-34", - отметили в пресс-службе.

Впервые по городу пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300.

В параде задействуют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия "Мста-С" и бронеавтомобили "Тигр".

Сталинградская битва - одна из решающих операций Великой Отечественной войны.

Сражение продолжалось 200 дней.

На разных этапах в битве с обеих сторон были задействованы больше 2,1 млн человек.
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9А52-2 Смерч
Искандер
Мста-С
С-300
Т-90 "Владимир"
Тигр
Тигр БА
Тор-М1
Торнадо
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тор ЗРК

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