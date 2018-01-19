"Искандеры" пройдут по Волгограду во время парада в честь победы в Сталинградской битве
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Ракетные комплексы "Искандер-М".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Во время парада горожане увидят более 70 единиц современной боевой техники, колонну которой возглавит танк Т-34
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Более 70 единиц боевой техники задействуют 2 февраля во время парада, который будет посвящен 75-летию победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"На площади Павших борцов волгоградцам будут представлены более 70 единиц современной боевой техники, колонну которой возглавит легендарный Т-34", - отметили в пресс-службе.
Впервые по городу пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300.
В параде задействуют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия "Мста-С" и бронеавтомобили "Тигр".
Сталинградская битва - одна из решающих операций Великой Отечественной войны.
Сражение продолжалось 200 дней.
На разных этапах в битве с обеих сторон были задействованы больше 2,1 млн человек.
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19.01.2018
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