"Искандеры" пройдут по Волгограду во время парада в честь победы в Сталинградской битве



Ракетные комплексы "Искандер-М".

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Ракетные комплексы "Искандер-М".Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время парада горожане увидят более 70 единиц современной боевой техники, колонну которой возглавит танк Т-34

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Более 70 единиц боевой техники задействуют 2 февраля во время парада, который будет посвящен 75-летию победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"На площади Павших борцов волгоградцам будут представлены более 70 единиц современной боевой техники, колонну которой возглавит легендарный Т-34", - отметили в пресс-службе.

Впервые по городу пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300.

В параде задействуют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия "Мста-С" и бронеавтомобили "Тигр".

Сталинградская битва - одна из решающих операций Великой Отечественной войны.

Сражение продолжалось 200 дней.

На разных этапах в битве с обеих сторон были задействованы больше 2,1 млн человек.