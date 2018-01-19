Рособоронэкспорт активизирует продвижение малых подводных лодок на мировой рынок оружия



Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India – 2016. Малая ПЛ "Пиранья-Т".

Источник: www.roe.ru Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India – 2016. Малая ПЛ "Пиранья-Т".Источник: www.roe.ru

ЦАМТО, 19 января. Как уже сообщалось накануне, Рособоронэкспорт в 2018 году совместно с АО "ОСК" намерен продолжить работу по продвижению на внешний рынок малых и сверхмалых подводных лодок. Ниже представлен полный вариант сообщения, размещенный на сайте российского спецэкспортера.

"Рособоронэкспорт отмечает рост интереса к малым и сверхмалым подводным лодкам в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Российская судостроительная промышленность и ВМФ России имеют значительный опыт их разработки и эксплуатации, что дает основание рассчитывать на успешное продвижении таких лодок на мировой рынок. По предварительным оценкам, емкость этого сегмента рынка вооружений на ближайшие 5 лет составит около 4 млрд. долл." – сказал заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов.

Рособоронэкспорт готов по заданию заказчика спроектировать и поставить иностранным партнерам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок. Это лодки водоизмещением от 130 до 1000 тонн, которые отвечают потребностям большинства военно-морских сил потенциальных заказчиков. По отдельному контракту спецэкспортер реализует послепродажное обслуживание поставленной продукции.

Малые и сверхмалые подводные лодки предназначены для решения такого спектра задач как:

- охрана и защита прибрежных морских границ путем скрытного патрулирования;

- уничтожение одиночных надводных кораблей и судов;

- уничтожение подводных лодок;

- высадка (обратный прием) разведывательно-диверсионных групп;

- постановка минных заграждений;

- ведение разведки в назначенных районах и подавление сил противника;

- ведение радиотехнической разведки;

- эвакуация людей из зон локальных конфликтов;

- нанесение ударов по береговым объектам противника, расположенным на побережье и в глубине его территории.

"Малые и сверхмалые подводные лодки – уникальный сегмент рынка продукции для военно-морских сил. При малых размерах они являются носителями разнообразного вооружения, включая торпеды и мины, могут быть вооружены крылатыми ракетами. Современное электронное оснащение позволяет им своевременно обнаруживать цели и с упреждением атаковать противника, а низкие уровни шумности и электромагнитных полей обеспечивают чрезвычайно малую заметность", – добавил И.Севастьянов.

Ведутся работы, направленные на дооснащение таких лодок анаэробными энергетическими установками, существенно увеличивающими подводную автономность.

Одно из главных достоинств малых подводных лодок – низкие уровни демаскирующих физических полей, вследствие чего значительно снижается вероятность их обнаружения силами противолодочной обороны. Это достигается небольшими размерами, применением соответствующих материалов и передовых технологий по снижению шумности, а также другими конструкторскими решениями.

Для малых подводных лодок, предназначенных для выполнения специальных операций, может быть предусмотрено наличие специальной шлюзовой камеры с целью обеспечения скрытного выхода боевых пловцов.

Базирование малых подводных лодок не потребует кардинального переоборудования существующих военно-морских баз, поэтому принятие их в состав военно-морских сил не связано со значительными капиталовложениями для создания соответствующих береговых инфраструктур. В пунктах маневренного базирования в качестве плавбаз для малых подводных лодок может быть использован специально оборудованный надводный корабль достаточно небольшого водоизмещения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".