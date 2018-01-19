Источник в российской судостроительной отрасли сообщил о планируемой утилизации двух крупнейших в мире АПЛ
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АПЛ проекта 941 Акула.
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ЦАМТО, 19 января. Две самые большие в мире атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 941 (шифр "Акула") "Архангельск" и "Северсталь" будут утилизированы, они уже выведены из боевого состава ВМФ России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
Сейчас в составе ВМФ остается единственная АПЛ проекта 941У "Дмитрий Донской", на которой ранее испытывалась БРПЛ "Булава".
"В отношении двух АПЛ "Северсталь" и "Архангельск" принято решение об их утилизации. Дальнейшая их эксплуатация нерентабельна. Они уже выведены из боевого состава ВМФ РФ. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", – сказал собеседник агентства.
АПЛ проекта 941 – самая большая в мире атомная подводная лодка. Полное водоизмещение АПЛ составляет 49,8 тыс. т, длина – 172 м, ширина – 23,3 м. Всего было построено шесть таких подводных крейсеров. "Дмитрий Донской" – головной корабль в серии – заложен 30 июня 1976 года, принят в боевой состав Северного флота в 1981 году.
В 1996-1997 годах из-за нехватки средств три ракетоносца (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12-13 лет, вывели из боевого состава. Головной корабль этого проекта ТК-208 "Дмитрий Донской" более десяти лет проходил на "Севмаше" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний нового ракетного комплекса "Булава", отмечает агентство.
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19.01.2018
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