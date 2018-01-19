БДК Черноморского флота "Азов" завершил выполнение задач в Средиземном море
|
|
Большой десантный корабль Азов во время празднования Дня ВМФ России в Севастополе.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
ЦАМТО, 19 января. Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) "Азов" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море и взял курс на Севастополь.
В настоящее время БДК проходит проливами Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По итогам боевой подготовки и выполнения задач в составе группировки ВМФ в Средиземном море экипаж большого десантного корабля Черноморского флота "Азов" объявлен "ударным".
За прошедший учебный год корабль прошел более 18 тысяч миль.
В Средиземном море БДК "Азов" принимал участие в учении соединения надводных кораблей, выполнял задачи совместно с фрегатами "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".
Помимо мероприятий боевой подготовки, черноморцы в рамках международного военного сотрудничества представляли ВМФ России в греческом порту Пилос в рамках празднования 190-летия Наваринского морского сражения, в котором отличился одноименный линейный корабль российского флота "Азов" под командованием капитана 1 ранга М.П.Лазарева.
Справочно:
Водоизмещение БДК "Азов" составляет 4080 т, дальность плавания – 6000 миль при 12 узлах, вместимость – до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников, экипаж – 87 чел.
Вооружение: 76-мм артустановка АК-176, 2х6 30-мм артустановки АК-630, система залповой стрельбы УМС-73 "Град"".
|
19.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
01.02.2017 Новые носители "Калибров"
02.08.2016 Наш флот силен традициями
20.02.2016 Боевые системы корветов ОВР.
25.01.2016 Два до восьми никак не растягивается
13.11.2014 Самый экзотический зеленодольский корабль вернулся домой
17.06.2013 Болезни роста и курс на Цусиму