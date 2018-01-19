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БДК Черноморского флота "Азов" завершил выполнение задач в Средиземном море

22.01.2018 ЦАМТО 121 0
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БДК Азов
Большой десантный корабль Азов во время празднования Дня ВМФ России в Севастополе.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов

ЦАМТО, 19 января. Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота (ЧФ) "Азов" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море и взял курс на Севастополь.

В настоящее время БДК проходит проливами Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По итогам боевой подготовки и выполнения задач в составе группировки ВМФ в Средиземном море экипаж большого десантного корабля Черноморского флота "Азов" объявлен "ударным".

За прошедший учебный год корабль прошел более 18 тысяч миль.

В Средиземном море БДК "Азов" принимал участие в учении соединения надводных кораблей, выполнял задачи совместно с фрегатами "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

Помимо мероприятий боевой подготовки, черноморцы в рамках международного военного сотрудничества представляли ВМФ России в греческом порту Пилос в рамках празднования 190-летия Наваринского морского сражения, в котором отличился одноименный линейный корабль российского флота "Азов" под командованием капитана 1 ранга М.П.Лазарева.

Справочно:

Водоизмещение БДК "Азов" составляет 4080 т, дальность плавания – 6000 миль при 12 узлах, вместимость – до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников, экипаж – 87 чел.

Вооружение: 76-мм артустановка АК-176, 2х6 30-мм артустановки АК-630, система залповой стрельбы УМС-73 "Град"".
19.01.2018
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