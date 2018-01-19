Около 2 тыс. человек совершили крещенское омовение в российском военном городке в Армении
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Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото.
Источник: © Sputnik
Военный священник Андрей (Вац) вручил священные кресты всем изъявившим окунуться в "Иорданскую воду"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Около 2 тыс. православных из России и Армении совершили обряд омовения на праздник Крещения Господня в святых источниках на территории военного городка Большая крепость Гюмринского гарнизона российской военной базы. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Около 2 тыс. российских военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала, представители дипломатического корпуса, администрации и силовых структур двух стран приняли участие в массовом крещенском купании в святых источниках "Иорданской воды" на территории военного городка", - сказал Астафьев.
Военный священник, помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) освятил воду и первым совершил обряд омовения в открытой купели. Всем изъявившим желание окунуться в "Иорданскую воду" он вручил освященные кресты, кулоны и карманные молитвословы с наставлениями на все случаи жизни.
Утром в пятницу архимандрит в полевом духовно-просветительском комплексе Святого мученика Меркурия Смоленского на высокогорном полигоне Алагяз проведет праздничное богослужение, обряд таинства крещения и причастит военнослужащих, вышедших на полевые занятия по боевой подготовке.
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19.01.2018
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