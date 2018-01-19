В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Двенадцать летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю, силы ПВО России совершили шесть вылетов на перехват, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует официальный печатный орган Минобороны России газета "Красная звезда".
Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
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19.01.2018
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