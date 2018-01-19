В инженерных войсках появятся "ударные" подразделения
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Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Мельников
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В бригадах и полках инженерных войск РФ к концу года появится по одному "ударному" подразделению, сообщил начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
"Сейчас инженерно-штурмовые, инженерно-разведывательные подразделения и подразделения специального минирования готовятся к применению. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года в бригадах и полках будет по одному "ударному" подразделению", - приводит газета "Известия" его слова.
По его словам, с их появлением "кардинального пересмотра тактики применения войск не произойдет", но изменится качество инженерного обеспечения и возрастет скорость выполнения таких задач.
"Так, например, одним из наиболее важных качеств инженерно-штурмовых подразделений является их универсальность - от специфических инженерных задач, разминирования местности и объектов до непосредственного подавления сопротивления противника в любом укрепленном огневом сооружении", - отметил Ставицкий.
Он также рассказал о вооружении, которое тестировалось в Сирии и теперь будет принято на вооружение.
"Одной из основных задач инженерных войск в САР является разминирование. В ходе ее выполнения прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", управляемые досмотровые комплексы "Скарабей" и "Сфера". Принятие их на снабжение запланировано на 2018 год", - сообщил генерал.
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19.01.2018
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