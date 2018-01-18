Овцы против Пентагона: почему США пока проигрывают



Овца и Трамп.

Источник: Reuters Овца и Трамп.Источник: Reuters

Военная база США в Румынии оказалась под угрозой из-за стада овец

Овцы, пасущиеся рядом с американской военной базой в Румынии, поставили под угрозу безопасность военного объекта, заявляют официальные лица США. По словам руководителя местной коммуны, животные не подчиняются запретам и подходят вплотную к заграждениям, в результате чего срабатывает сигнализация. Сейчас территориальный спор между министерством обороны Румынии и владельцем участка находится на рассмотрении суда.

Один из важнейших стратегических объектов США в Европе оказался под угрозой стада овец. Как сообщает France 24, они случайно забрели на территорию, прилегающую к американской военной базе в Девеселу на юге Румынии, что обернулось неожиданной борьбой за власть между американскими командирами и местными парнокопытными.

Американцы прибыли на базу в Девеселу в конце 2013 года, тогда в этом районе паслись около 250 овец, рассказал руководитель местной коммуны Стонести Александру Дамиан.

"Овцы не похожи на людей. Они не соблюдают правила, они идут районы, в которых активы датчики безопасности, трогают ограждения и приводят в действие системы сигнализации", - сказал он.

Однако такое поведение румынских овец находят неприемлемым американские военные, которые выбрали данную локацию в качестве одного из мест для размещения своих систем противоракетной обороны (ПРО), чтобы помочь защитить своих европейских партнеров по НАТО от угрозы баллистических ракет малого и среднего радиуса действия.

В 2014 году высокопоставленный представитель США в Девеселу проинформировал министерство обороны Румынии о том, что наличие овчарни на расстоянии 10 метров от ограды американской базы "подрывает минимальные требования безопасности и несовместимо" с управлением военным объектом. Однако, по словам представителя США, фермер, владеющий овцами, никогда не обращался к американцам с просьбой дать разрешение на строительство овчарни.

Румынское минобороны подало в отношении него иск за строительство без разрешения, однако фермер подал встречный иск за ущерб в размере до $22 тыс. в случае сноса овчарни (132 кв. м).

По мнению мэра, ситуация является "возмутительной". "Мы подписали договор с американцами, и мы должны его уважать", - сказал он.

Сами американские военные отказались комментировать спор между румынскими властями и фермером.

"Мы искренне благодарны за сильное и продолжительное партнерство между Соединенными Штатами и нашими румынскими партнерами, которое позволяет продолжать операции в Девеселу", - заявил лейтенант Тим Пайтрэк, представитель ВМС США в Европе, Африке и Южной Азии.

Вместе с тем, в разговоре с Newsweek Пайтрэк заявил, что овцы не оказали никакого влияния на работу базы.

На данный момент, в преддверии судебного вердикта, фермер перебрался со всеми своими овцами в свой родной румынский город Каракал. Его адвокат Сербан Дену отметил, что в 2007 году, когда его клиент купил участок, никто из местных жителей не знал, что коммуна Девеселу будет выбрана в качестве локации для размещения американской военной базы.

Стоимость строительство американской военной базы в Румынии оценивается приблизительно в $800 млн. США начали развертывание своего противоракетного комплекса в Девеселу в 2014 году.

В 2016 году стало известно, что США решили вывезти свои вооружения с военной базы Инджирлик в Турции в Румынию из-за похолодания отношений с Анкарой. Со времен "холодной войны" американцы разместили на турецкой базе порядка 50 единиц американских тактических ядерных вооружений.

Румынская база Девеселу была построена еще советскими специалистами в 1952 году. США и Румыния договорились о размещении на юге этой восточноевропейской страны ракет SM-3 наземного базирования (24 пусковые установки в составе трех мобильных батарей) для поражения ракет малой и средней дальности на расстоянии до 3 тыс. км и для перехвата баллистических ракет на заатмосферных высотах. Также у берегов Румынии разместили несколько крейсеров с противоракетными установками.

За размещение в Румынии универсальных пусковых установок для системы ПРО Россия обвиняет США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. По мнению Москвы, эти установки могут также применяться и для размещения крылатых ракет средней дальности.

"В Румынии стоят пусковые установки, которые можно смело использовать для систем "Трайдент" - это ракеты средней дальности, размещенные на море, их можно перенести на сушу и использовать как ракеты средней дальности наземного базирования - это уже прямое нарушение [договора об РСМД]", - цитировало РИА "Новости" президента России Владимира Путина.

Отдел "Армия"