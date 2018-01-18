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РФ и США продолжат сотрудничество по МКС, минимум, до 2024 года - Рогозин

19.01.2018 Интерфакс-АВН 173 0
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Капсулы кораблей "Союз", пристыкованные к МКС
Капсулы кораблей "Союз", пристыкованные к МКС.
Источник: © flickr.com, NASA

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия продолжит сотрудничать с США в космической отрасли, несмотря на введение американских санкций против РФ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сотрудничество по МКС сохранялось, сохраняется и будет сохраняться, как минимум, до 2024 года", - сказал Д.Рогозин в четверг журналистам.

Он подчеркнул, что Россия всегда последовательно выступала за то, чтобы космос не был предметом политического раздора.

"У нас самих, признаюсь, нередко вызревало желание прекратить такого рода сотрудничество с американскими партнерами из-за незаконных санкций, которые в целом направлены на подрыв нашего технологического развития", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что после выхода США из программы шаттлов доставка всех астронавтов, пилотов и специалистов из стран ЕС и Японии осуществлялась на МКС ракетами-носителями "Союз". В настоящее время США работают над созданием собственного пилотируемого корабля.

"Зависимость в целом во всей пилотируемой программе от РФ, очевидно, раздражает профессиональные амбиции американских разработчиков, заказчиков, а, главное, разного рода "маккейнов", - сказал Д.Рогозин.
18.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Рогозин Дмитрий
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Евросоюз
МКС
Союз РН

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