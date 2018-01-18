Россия готова предложить на экспорт до десяти проектов малых и сверхмалых подводных лодок
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Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India – 2016. Малая ПЛ "Пиранья-Т".
Источник: www.roe.ru
ЦАМТО, 18 января. Рособоронэкспорт готов спроектировать и поставить иностранным заказчикам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок водоизмещением от 130 до 1000 тонн, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу российского спецэкспортера.
"Рособоронэкспорт готов по заданию заказчика спроектировать и поставить иностранным партнерам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок. Это подлодки водоизмещением от 130 до 1000 тонн, которые отвечают потребностям большинства военно-морских сил потенциальных заказчиков. По отдельному контракту спецэкспортер реализует послепродажное обслуживание поставленной продукции", – говорится в сообщении компании.
По словам заместителя генерального директора Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, отмечается рост интереса к малым и сверхмалым подводным лодкам в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
"Российская судостроительная промышленность и ВМФ России имеют значительный опыт их разработки и эксплуатации, что дает основание рассчитывать на успешное продвижении таких подлодок на мировой рынок. По предварительным оценкам, емкость этого сегмента рынка вооружений на ближайшие 5 лет составит около 4 млрд. долл.", – сказал И.Севастьянов, слова которого приводит пресс-служба.
Он также отметил, что малые и сверхмалые подводные лодки являются носителями разнообразного вооружения, включая торпеды и мины, могут быть вооружены крылатыми ракетами.
"Современное электронное оснащение позволяет им своевременно обнаруживать цели и с упреждением атаковать противника, а низкие уровни шумности и электромагнитных полей обеспечивают чрезвычайно малую заметность", – цитирует "РИА Новости" И.Севастьянова.
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18.01.2018
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