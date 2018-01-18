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Росгвардия в 2018 г планирует закупить беспилотники, огнеметы, подводные автоматы и другое оружие для спецназа

19.01.2018 Интерфакс-АВН 277 0
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БЛА "Элерон-3СВ"
БПЛА "Элерон-3СВ".
Источник: http://tass.ru/

Среди закупок - тротил и заграждения из колючей проволоки

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - Различные виды вооружений, в том числе специального, и боеприпасы к ним планирует закупить в текущем году федеральная служба войск национальной гвардии.

Согласно плану-графику, опубликованному на сайте госзакупок, к октябрю 2018 года Росгвардия рассчитывает получить комплекс с разведывательными беспилотниками (БЛА) "Элерон-3СВ" стоимостью 36 млн 355 тыс. рублей. В состав комплекса входит два беспилотника Т28, пневматическая катапульта, наземный пункт управления и сменное оборудование (фото- и видеокамеры, в том числе тепловизионные). Комплекс предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки и применяется для мониторинга наземной обстановки, охраны территорий и объектов с воздуха, патрулирования границ, береговой охраны, а также для радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, до октября ведомство планирует отремонтировать и модернизировать находящийся на вооружении разведывательный комплекс с беспилотниками Т28, многофункциональный комплекс с БЛА "Орлан-10" и комплекс с БЛА "Zala" на общую сумму 83 млн 900 тыс рублей.

Помимо этого, для спецподразделений к декабрю закупят 150 пистолетов-пулеметов ПП-19-01 на сумму более 7 млн рублей, 26 снайперских винтовок СВ-98, предназначенных для поражения целей на дальностях до 1 км, 100 магазинных гранатометов ГМ-94 почти за 27 млн руб., 50 автоматов для бесшумной стрельбы "Вал".

Боевые пловцы Росгвардии получат 30 двусредных специальных автоматов АДС стоимостью 17 млн рублей и столько же автоматов для подводной стрельбы АПС на общую сумму 6,6 млн рублей.

Для сухопутных подразделений планируется приобрести два десятка 82-миллимитровых минометов "Дева" и столько же ручных противодиверсионных гранатометов ДП-64.

Кроме того, Росгвардия планирует в течение нынешнего года приобретать оптические прицелы и бинокли, приборы ночного видения, боеприпасы к стрелковому оружию, а также грузовой вертолет, на приобретение которого будет выделено 367,5 млн рублей.

Среди других запланированных покупок - 20 тонн тротила, светошумовые гранаты, 250 реактивных пехотных огнеметов "Шмель" и две тысячи мотков спирали из колючей ленты.
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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