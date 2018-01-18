Минобороны Чехии продолжает оценку вариантов замены устаревших гусеничных БМП-1/2 современной платформой



БМП-2 ВС Чехии.

Источник: militaryparitet.com БМП-2 ВС Чехии.Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 18 января. Минобороны Чехии продолжает оценку вариантов замены состоящих на вооружении устаревших гусеничных БМП-1/2 современной платформой западного производства, однако на текущий момент тип башни и калибр пушки для новой ББМ не выбраны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в ноябре 2017 года Министерство обороны Чехии объявило, что завершило обширные полевые испытания и техническую оценку пяти гусеничных бронированных машин. BAE Systems представила две версии ББМ CV-90: оборудованную обитаемой башней и дистанционно управляемым модулем вооружения. Кроме того, испытания проходили бронемашина ASCOD (Austrian-Spanish Cooperation Development) компании General Dynamics European Land Systems (GDELS), ББМ "Пума" консорциума PSM (Projekt System and Management GmbH) и KF31 "Линкс" компании Rheinmetal.

Министерство обороны Чехии планирует заключить с победителем тендера контракт стоимостью 50 млрд. крон (2,37 млрд. долл.) на поставку 210 бронемашин в шести версиях: боевой машины пехоты, машины управления, машины связи, инженерной машины, БРЭМ и санитарной машины. Первую партию бронемашин предполагается принять в 2020 году.

По данным представителей МО и ВС Чехии, основным вопросом сейчас является выбор типа башни: обитаемой или дистанционно управляемой.

Предполагается, что командование склоняется к выбору дистанционно управляемой версии, поскольку ВС Чехии уже разместили ДУМВ RCWS-30 компании Rafael на вариант БМП бронемашины "Пандур-2" с колесной формулой 8x8 (в целом следует отметить, что оснащение бронированных машин необитаемыми башнями является в настоящее время превалирующей тенденций).

Еще одним вопросом является выбор калибра пушки с учетом того факта, что бронемашина должна обеспечивать возможность поражения как существующих, так и перспективных угроз.

По мнению источника в Министерстве обороны, несмотря на то, что "Пандур-2" оснащаются 30-мм пушкой Mk.44 Bushmaster, необходимо учитывать тот факт, что новая гусеничная БМП будет применяться совместно с основными боевыми танками и вести борьбу с аналогичными боевыми платформами противника. Возможно, наиболее разумным вариантом является модульное решение, обеспечивающее возможность применения пушек различных калибров в зависимости от выполняемой задачи.

Чешские СМИ неоднократно сообщали, что командование ВС при выборе платформы отдает предпочтение ББМ "Пума", которая лучше показала себя во время полевых испытаний по сравнению с другими претендентами.

По оценке западных экспертов, несмотря на то, что "Пума" демонстрирует лучшие ТТХ, она имеет высокую стоимость и доступна только в качестве БМП, в то время как ВС Чехии планируют получить машину в нескольких вариантах, что потребует дополнительных затрат на разработку. Представители ВС Чехии также положительно отзывались о ББМ "Линкс", хотя до начала процедуры отбора министерство заявило, что намерено приобрести платформу, которая уже принята на вооружение ВС западных стран. Однако ББМ "Линкс" пока существует только в качестве опытного образца.