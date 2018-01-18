Экипажи смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО отработали посадку самолетов на автодорогу
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Бомбардировщик Су-34.
Источник: www.aviapanorama.ru
ЦАМТО, 18 января. Экипажи истребителей Су-30М2 и бомбардировщика Су-34 смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО впервые отработали конвейерную посадку самолетов на автомобильную дорогу в Ростовской области в рамках летного тактического учения (ЛТУ).
В связи со сложными метеорологическими условиями посадка осуществлялась конвейерным способом, то есть без полной остановки.
Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. За штурвалом одного из истребителей находился командующий армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов.
Во время ЛТУ подразделениями охраны взлетной полосы было отражено нападение условной диверсионно-разведывательной группы.
Также поисково-спасательным вертолетом Ка-27 совершена операция по эвакуации условно раненого военнослужащего.
В ходе тренировочных полетов летчики соединения оперативно-тактической авиации отработали порядок посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу, а также при применении противником химического оружия.
Помимо этого, во время тренировочных полетов экипажи Су-30М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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18.01.2018
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