Полки ПГРК "Ярс" в рамках учения приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях Новосибирского соединения



Выход ПГРК "Ярс" и "Тополь-М" на маршруты боевого патрулирования.

Источник: rg.ru Выход ПГРК "Ярс" и "Тополь-М" на маршруты боевого патрулирования.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 18 января. Ракетные полки ПГРК "Ярс" заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках учения в Новосибирской области.

На учении стратегические ракетчики отработают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В свою очередь, противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На учении для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применяется новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва".

По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы.

Машина создавалась специально для РВСН и доказала свою эффективность в ходе учений.

На данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.