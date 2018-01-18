Полки ПГРК "Ярс" в рамках учения приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях Новосибирского соединения
|
|
Выход ПГРК "Ярс" и "Тополь-М" на маршруты боевого патрулирования.
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 18 января. Ракетные полки ПГРК "Ярс" заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках учения в Новосибирской области.
На учении стратегические ракетчики отработают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
В свою очередь, противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.
На учении для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применяется новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва".
По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. МДР обезвредила их не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 100 метров от самой трассы.
Машина создавалась специально для РВСН и доказала свою эффективность в ходе учений.
На данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
18.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.01.2018 ПГРК "Ярс" приступили к несению боевого дежурства в рамках учения в Новосибирской области
17.01.2018 Выход "Ярсов" на боевые маршруты сняли на видео
12.01.2018 На учениях РВСН заступили на дежурство ракетные полки с комплексами "Ярс"
26.09.2017 Более четырех тысяч военных примут участие в учениях РВСН под Новосибирском
25.01.2017 Траектория сдерживания
13.01.2017 В учениях от Твери до Иркутска участвуют около 30 ПГРК "Тополь" и "Ярс"
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
27.09.2016 Россия проверила свои "Тополя"