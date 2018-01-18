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Мощность взрыва метеора над штатом Мичиган достигала 100 т в тротиловом эквиваленте

19.01.2018 ТАСС 179 0
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Источник: © Zack Lawler/WWMT via AP

Ведущий научный сотрудник NASA Билл Кук уточнил, что взрыв вызвал ударную волну и гром, который испугал многих жителей юго-востока Мичигана

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Метеор, падение которого привлекло внимание множества жителей города Детройт (штат Мичиган) в ночь на среду, распался на части после вхождения в плотные слои атмосферы Земли. Последовавший взрыв достигал мощности 100 т в тротиловом эквиваленте, сообщило в среду управление метеороидов Центра космических полетов NASA в Хантсвилле (штат Алабама).

Управление уточнило, что траекторию падения космического тела определили на основании визуальных наблюдений очевидцев, сведенных воедино Американским метеорным обществом. "Наши аналитики пришли к тем же выводам. Мы вычислили, что этот метеор перемещался с очень невысокой скоростью - всего 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с). Данный факт вкупе с яркостью явления, указывающего на размер тела - минимум 0,91 м в поперечнике, показывает, что объект проник глубоко в атмосферу до того, как распался на части", - отметил отдел космического ведомства США в своем Facebook.

Как уточнил ведущий научный сотрудник NASA Билл Кук, последовавший взрыв мощностью 100 т в тротиловом эквиваленте вызвал ударную волну и гром, который насторожил и испугал многих жителей юго-востока Мичигана. "Обычно огненные шары осыпаются на землю в виде метеоритов, когда ударная волна достигает поверхности, то немного сотрясает почву", - продолжал Кук. Он напомнил, что метеориты чаще всего слишком малы, чтобы убить человека, хотя могут нанести незначительные повреждения автомобилям и крышам домов.

Эксперты поправили Геологическую службу США, первоначально заявившую, что метеориты, упав в 8 км от населенного пункта Нью-Хейвен к северо-востоку от Детройта, вызвали землетрясение магнитудой 2,0. "Хотя явлению приписали магнитуду 2,0, данная шкала используется для измерения величины землетрясения и поэтому не является точным отображением наблюдений за метеором", - сказал геофизик Уильям Йек из Национального центра оповещения о землетрясениях Геологической службы в штате Колорадо.

Природное явление зафиксировали многочисленные камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы на автомобилях. На видеозаписях, которые были в большом количестве опубликованы в интернете, видно, как в небе появляется светящийся объект и через несколько секунд взрывается. Одна из подобных записей, загруженных на Youtube, всего за несколько часов собрала более 200 тыс. просмотров.
18.01.2018
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принадлежат ТАСС
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