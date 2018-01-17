Названы основные направления развития армии Украины
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Солдаты ВСУ на востоке Украины.
Источник: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы. Об этом сообщает сайт ведомства.
По сравнению с прошлым годом бюджет оборонного заказа увеличен на 37 процентов до 21,3 миллиардов гривен (около 732 миллионов долларов). Как пишет сайт главы Украины, на заседании СНБО президент Петр Порошенко сказал, что количество беспилотников в армии увеличится в 4,5 раза, а противоснайперских комплексов — в 10 раз. Упор также делается на увеличении количества ракетных противотанковых комплексов.
При этом СНБО заметил, что в 2017 году в войска поставлено около 2,5 тысяч образцов вооружений и 27 тысяч ракет и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что украинская армия рассчитывает получить американские противотанковые комплексы Javelin в течение полугода. Обучение расчетов этих комплексов началось 15 января.
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17.01.2018
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