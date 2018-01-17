ОСК в 2017г увеличила выручку по РСБУ на 22% - до 370 млрд руб



Стенд ОСК на выставке Defexpo India-2014.

Источник: bastion-opk.ru Стенд ОСК на выставке Defexpo India-2014.Источник: bastion-opk.ru

Астрахань. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Выручка группы "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по РСБУ в 2017 году составила около 370 млрд рублей, сообщил президент корпорации Алексей Рахманов журналистам в среду в Астрахани.

"Корпорация в прошлом году по суммированной отчетности заработала (выручку в размере, - "ИФ") около 370 млрд рублей, по МСФО это сумма меньше с учетом внутренних оборотов - порядка там 340 млрд. Маржинальность остается где-то в диапазонах 7 млрд рублей по российским стандартам и 3 млрд - по международным финансовым стандартам отчетности", - сказал А.Рахманов.

Согласно суммированной отчетности группы ОСК по РСБУ, выручка корпорации в 2016 году была на уровне 304 млрд рублей. Таким образом, в минувшем году показатель вырос на 21,7%.

Глава корпорации добавил, что "с точки зрения новых заказов и планов компания акцент в 2018 году сделает на гражданском судостроении".

"Тем не менее доля военных заказов также останется высокой. И наша главная задача на 2018 год - это закрыть долги прошлых лет и выполнить гособоронзаказ в полном объеме", - уточнил он.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.