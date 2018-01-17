Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОСК в 2017г увеличила выручку по РСБУ на 22% - до 370 млрд руб

18.01.2018 Интерфакс-АВН 165 0
0
Понравилась новость?
 0
Стенд ОСК
Стенд ОСК на выставке Defexpo India-2014.
Источник: bastion-opk.ru

Астрахань. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Выручка группы "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по РСБУ в 2017 году составила около 370 млрд рублей, сообщил президент корпорации Алексей Рахманов журналистам в среду в Астрахани.

"Корпорация в прошлом году по суммированной отчетности заработала (выручку в размере, - "ИФ") около 370 млрд рублей, по МСФО это сумма меньше с учетом внутренних оборотов - порядка там 340 млрд. Маржинальность остается где-то в диапазонах 7 млрд рублей по российским стандартам и 3 млрд - по международным финансовым стандартам отчетности", - сказал А.Рахманов.

Согласно суммированной отчетности группы ОСК по РСБУ, выручка корпорации в 2016 году была на уровне 304 млрд рублей. Таким образом, в минувшем году показатель вырос на 21,7%.

Глава корпорации добавил, что "с точки зрения новых заказов и планов компания акцент в 2018 году сделает на гражданском судостроении".

"Тем не менее доля военных заказов также останется высокой. И наша главная задача на 2018 год - это закрыть долги прошлых лет и выполнить гособоронзаказ в полном объеме", - уточнил он.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" учреждено в марте 2007 года. 100% акций АО "ОСК" находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.01 08:46
  • 7
Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза
  • 18.01 08:43
  • 2
Почему новая ракета "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе
  • 18.01 08:32
  • 1
В Кремле не считают своей тему регулирования частных военных компаний
  • 18.01 08:29
  • 2
2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100
  • 18.01 08:16
  • 3
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 18.01 08:11
  • 161
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 18.01 07:29
  • 1
Новые санкции США создадут сложности для российской оборонки - Мантуров
  • 18.01 07:29
  • 3
В США назвали старьем секретное оружие России
  • 18.01 07:16
  • 1
"Звездочка" намерена оспорить иск Минобороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей
  • 18.01 07:11
  • 6038
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.01 07:09
  • 3
В Иванове начнут выпуск "дышащих" парашютов
  • 18.01 07:04
  • 47
С опозданием на 10 лет
  • 18.01 05:39
  • 170
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 18.01 03:10
  • 2
Ядерные силы и ракеты: новый план Путина
  • 18.01 02:43
  • 7
Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах
другие обсуждаемые темы