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Частные военные компании при создании должных правовых условий смогут охранять российские посольства и дипсобственность - Слуцкий

18.01.2018 Интерфакс-АВН 263 0
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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Источник: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские частные военные компании (ЧВК) в случае создания соответствующей правовой базы для их организации и работы могли бы охранять и при необходимости защищать посольства РФ, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Безусловно, вопрос требует изучения и проработки с учетом мирового опыта его решения, но, в принципе, такая структура в определенных ситуациях могла бы обеспечивать безопасность посольств РФ и российской дипсобственности за рубежом", - сказал "Интерфаксу" в среду Л.Слуцкий.

Он не исключил, что в случае принятия закона, регулирующего деятельность ЧВК, эти структуры оказались бы полезны особенно при охране посольств РФ в странах, "которые идут на нарушение норм международного права в отношении наших посольств и дипсобственности".

"Тогда, видимо, привлечение ЧВК было бы уместно и возможно", - заметил глава комитета.

Он напомнил, что в настоящее время иностранные посольства охраняются силами страны пребывания. При этом Л.Слуцкий обратил внимание на то, что пока рано предметно говорить на эту тему, так как "контуры законопроекта еще не ясны".

Тема законодательного регулирования деятельности россиян, участвующих по частным контрактам в операциях в других странах, была поднята в минувший понедельник на пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Что касается других стран, то такая практика распространена во многих государствах мира. Это происходило в Ираке, в других странах региона, где работала так называемая Blackwater (американская ЧВК, - "ИФ"), которая потом была переименована во что-то еще. Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди также были в правовом поле и защищены", - заявил С.Лавров

В Госдуме в среду подтвердили, что деятельность ЧВК нуждается в законодательном регулировании и заявили о возможности внесения соответствующего проекта закона уже на следующей неделе.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Ирак
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей

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