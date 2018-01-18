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Новые санкции США создадут сложности для российской оборонки - Мантуров

18.01.2018 Интерфакс-АВН 621 1
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Денис Мантуро­в
Денис Мантуров.
Источник: Минпромторг РФ

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская "оборонка" столкнется с трудностями после введения новых американских санкций, но прогноз на будущее оптимистичен, заявил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Да, это сложности, но мы должны находить компромиссные решения, которые будут обеспечивать поставку нашей продукции",- сказал он, отвечая на вопрос агентства о влиянии новых санкций США на российский оборонно-промышленный комплекс.

"В целом, прогноз оптимистичный",- отметил министр.

Накануне глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Алексей Арбатов заявил "Интерфаксу", что новые американские санкции "не будут удушающими, но будут болезненными".

"Российские оборонные предприятия продолжат развиваться и существовать, но, конечно, им станет сложнее", - отметил А.Арбатов.

Ожидается, что США объявят о новых санкциях в отношении России 29 января.

"Удар будет наноситься не только по логистике наших перевозок, но и коснется, по всей видимости, наших партнеров", - заявил в декабре в интервью газете "Коммерсант" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, говоря о новых американских санкциях.

Осенью госдепартамент США опубликовал список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и ряд его холдингов, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. Также в списке фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ.

Как сообщалось, к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении юридических и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.

В конце декабря помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин заявил, что, несмотря на западные санкции, в 2017 году у России появились новые партнеры - "страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением".

В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
ГРУ
Минпромторг РФ
ОАК
ОСК
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 1746
317
№1
18.01.2018 07:29
Сложности в оборонке создают воры, взяточники и безликие чиновники. Очень бы хотелось причислить к этой группе Мантурова, Рогозина, да фактов нет.
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