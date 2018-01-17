Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин



Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.

Источник: http://infreactor.org/ Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.Источник: http://infreactor.org/

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный сверхмощный двигатель ПД-35 станет основным для будущих российских военно-транспортных самолетов и позволит перейти на двухмоторную схему на крупных российских машинах, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Двигатель ПД-35 нужен не только для российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Он позволит уйти от четырехмоторной схемы на ИЛ-476, ИЛ-478, ИЛ-96-400, а также станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации", - написал Д.Рогозин в своем микроблоге в Twitter в среду.

Он отметил, что создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн - "крайне важная для развития нашей авиации задача", которая не была решена во времена СССР.

"Сейчас мы к ней подошли, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21", - написал вице-премьер.

Как сообщал "Интерфакс" 10 января, АО "ОДК-Авиадвигатель" получило от материнской "Объединенной двигателестроительной корпорации" заказ на изготовление двигателя-демонстратора технологий (ДДТ) ПД-35, предназначенного для дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов.

Согласно материалам системы "СПАРК-Маркетинг", до 5 декабря 2018 года "ОДК-Авиадвигатель" должно разработать техническое задание на ДДТ, до 5 декабря 2019 г. - эскизный проект. Через год должны быть изготовлены и собраны узлы демонстрационного газогенератора (ДГГ) ПД-35, еще через год - полностью изготовлен и испытан сам ДГГ. К 5 декабря 2022 г. необходимо собрать узлы ДДТ ПД-35, наконец, к 5 декабря 2023 г. должен быть собран и испытан непосредственно ДДТ.

Стоимость работ оценена в 64,3 млрд руб.

В декабре в пресс-службе компании "ОДК-Авиадвигатель" "Интерфаксу-АВН" сообщили, что авиадвигатель тягой порядка 35 тонн, который разрабатывается в России, планируется сертифицировать в 2025 году.

"В 2025 году планируется сертифицировать в России первый авиадвигатель большой тяги ПД-35, который будет строиться полностью из отечественных материалов и по отечественным технологиям", - информирует пресс-служба.

Как сообщалось, в 2016 году было принято решение по разработке "тяжёлого" двигателя тягой на 35 тонн. Он необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных авиалайнерах и мощных военно-транспортных самолётах. 23 сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым заявил, что работы по региональному самолету Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы не только в 2018-м, но и вплоть до 2020 года включительно.

Глава государства назвал эту работу одним из приоритетов. "Нам нужен региональный самолет свой, иначе мы так и будем вечно покупать все за границей в этом сегменте. Но и нужен двигатель мощный, ПД-35 нам нужен. Много проектов в авиации связано с этим двигателем", - сказал В.Путин.

В "ОДК-Авиадвигателе" отмечают, что "на базе двигателя ПД-35 планируется в дальнейшем создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до тяги на взлёте до 50 т".

По данным предприятия, общая стоимость программы ПД-35 оценивается в 180 млрд. рублей. В отличие от прежних программ создания авиадвигателей, впервые в эту сумму входят и затраты на капитальное строительство, что связано с новизной проекта двигателя. Для создания и производства семейства ПД-35 необходимо строить практически новое производство, а также новую испытательную базу.

Ранее сообщалось, что в реализации программы создания ПД-35 заинтересованы российские военные. Командующий Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов на авиасалоне "МАКС-2017" отметил, что на вооружении российской армии стоят "сверхтяжёлые, стратегические самолёты, которым требуется более мощный двигатель". "Поэтому в перспективе мы очень ждём новый ПД-35 с повышенной тягой, подходящий для таких машин", - сказал военачальник.

Также двухконтурный турбореактивный двигатель сверхбольшой тяги ПД-35 планируется установить на перспективный китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт, который сейчас имеет рабочее обозначение C929.

Были сообщения, что в рамках работ над ПД-35 предполагается масштабировать газогенератор от ПД-14 для среднемагистрального перспективного самолёта МС-21 разработки и производства корпорации "Иркут" .

АО "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь) входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.