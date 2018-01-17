"Вертолеты России" наймут консультанта для участия в совместном с Китаем проекте тяжелого вертолета



Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 во время репетиции авиашоу в рамках международного конкурса "Авиадартс-2016".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 во время репетиции авиашоу в рамках международного конкурса "Авиадартс-2016".Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Вертолеты России" планирует нанять юридического консультанта для определения условий участия в совместном с Китаем проекте создания тяжелого вертолета, следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг".

Подрядчик будет выбран в ходе электронного конкурса. Ему предстоит "оценить правовые риски и выработать приемлемые условия сделки" с китайской Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Среди задач - разработка генерального соглашения и связанных с ним субдоговоров.

Работы по договору должны быть завершены к концу 2018 г., говорится в материалах "СПАРК".

Создание российско-китайского тяжелого транспортного вертолета обсуждается последние несколько лет. Над проектом работают "Вертолеты России" и Avicopter (входит в AVIC). Ожидается, что максимальная взлетная масса машины составит 38,2 т, дальность полета - 630 км, скорость - 300 км/ч. Согласно межправсоглашению, подписанному в 2016 году, серийное производство тяжелого вертолета будет организовано в Китае.

В сентябре "Вертолеты России" заявляли, что согласовали с китайским партнером финансовые параметры проекта и готовы выйти на подписание контракта к концу 2017 года.