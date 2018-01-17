Украинская армия получила приказ о подготовке к принятию на вооружение американских комплексов Javelin



Виктор Муженко.

Источник: © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine Виктор Муженко.Источник: © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Киев. 17 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что отдал распоряжение по разработке мероприятий в рамках подготовки к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий подготовки к эксплуатации и принятию на вооружение Вооруженных сил американских противотанковых ракетных комплексов Javelin", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 12 января украинское интернет-издание Ukrainian Military Pages сообщило, что в ВСУ планируют начать подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. "Подготовка кандидатов начнется с 15 января на базе Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного с проведения языковой подготовки для приобретения необходимого уровня знания английского языка", - говорится в заметке.

Издание пишет, что по завершении языковой подготовки "отобранные кандидаты будут направлены за границу для обучения боевому применению противотанковых ракетных комплексов".

Вместе с тем руководитель Западного регионального медиа-центра Минобороны Александр Паранюк сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что подготовка украинских военных инструкторами армий стран НАТО по разным направлениям продолжается уже не первый год. "Третий год подряд на Яворовском полигоне продолжается подготовка наших военнослужащих по разным специальностям подразделений стран-членов НАТО", - сказал он.

А.Паранюк добавил, что после праздников на полигон прибудут 250 военнослужащих из США, которые помогут в подготовке и переподготовке украинских военных. "В этом году три подразделения ВСУ пройдут переподготовку по разным стандартам НАТО. Это и нулевая подготовка, и слаженность действий в составе батальона, и другое. Мы должны быть готовы к любым вызовам современности", - подчеркнул он.

При этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Антон Миронович сказал, что точной даты начала подготовки украинских расчетов ПТРК Javelin пока нет, однако дискуссия о ее начале идет. "Сейчас идет дискуссия, как организовать эту подготовку. Однако нет указания по организации таких мероприятий, равно как и нет такого вооружения в Украине", - сказал он.

А.Миронович отметил, что украинская сторона готова начать такую подготовку в кратчайшие сроки, однако пока нет соответствующего распоряжения, как и необходимых для этого иностранных инструкторов и образцов ПТРК Javelin. "Как известно, в ближайшее время в Украину прибудут 250 военнослужащих из США. Однако в программе подготовки, которая запланирована вместе с ними, пока что нет данной языковой подготовки, о которой говорят СМИ. Не исключено, что она может начаться в ближайшее время, когда поступит соответствующее указание", - подчеркнул руководитель пресс-службы.

А.Мироновоич также отметил, что подготовка украинских расчетов ПТРК будет осуществляться в рамках помощи США Украине.