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Главком ВС НАТО в Европе заявляет о подготовке его встречи с начальником Генштаба России

18.01.2018 Интерфакс-АВН 276 0
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Кертис Скапаротти
Кертис Скапаротти.
Источник: AP Photo / Jeon Heon-kyun

Переговоры, как ожидается, будут направлены на обеспечение транспарентности в действиях военных НАТО и РФ

Брюссель. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил об активной работе по подготовке его встречи с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

"В сентябре мы разговаривали с генералом Герасимовым и договорились, что проведем встречу. В настоящее время ведется работа по ее организации", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

К.Скапаротти отметил, что о деталях будет объявлено позже.

По его словам, переговоры, как ожидается, будут направлены на обеспечение транспарентности в действиях военных НАТО и РФ. "Мы должны убедиться, что никто не будет допускать неверные шаги и не будет неверно оценивать ситуацию", - подчеркнул военачальник.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
NATO

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