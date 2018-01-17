Главком ВС НАТО в Европе заявляет о подготовке его встречи с начальником Генштаба России



Кертис Скапаротти.

Источник: AP Photo / Jeon Heon-kyun Кертис Скапаротти.Источник: AP Photo / Jeon Heon-kyun

Переговоры, как ожидается, будут направлены на обеспечение транспарентности в действиях военных НАТО и РФ

Брюссель. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил об активной работе по подготовке его встречи с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

"В сентябре мы разговаривали с генералом Герасимовым и договорились, что проведем встречу. В настоящее время ведется работа по ее организации", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

К.Скапаротти отметил, что о деталях будет объявлено позже.

По его словам, переговоры, как ожидается, будут направлены на обеспечение транспарентности в действиях военных НАТО и РФ. "Мы должны убедиться, что никто не будет допускать неверные шаги и не будет неверно оценивать ситуацию", - подчеркнул военачальник.