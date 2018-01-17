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Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу на Дону

18.01.2018 ТАСС 245 0
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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Упражнение проводилось в рамках летно-тактических учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа совершили посадку на автотрассу.

Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Посадка трех истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом - самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо",- сказал Астафьев, уточнив, что маневр производился на автодороге, ведущей из Ростовской в Волгоградскую область.

Он подчеркнул, что впервые в истории ВКС тяжелые истребители приземлились на автомобильную автотрассу. До этого такое упражнение выполняли лишь штурмовики и легкие истребители.

Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. При этом за штурвалом одного из истребителей находился командующий армией Виктор Севостьянов.

Учения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа начались в понедельник. Маневры проводятся в Ростовской области и Краснодарском крае и продлятся до четверга.
17.01.2018
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