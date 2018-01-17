Военные метеорологи ЗВО впервые опробуют новейший комплекс приема информации о погоде "Сюжет-МБ"



Мобильный техкомплекс «Сюжет-МБ».

Источник: warspot-asset.s3.amazonaws.com Мобильный техкомплекс «Сюжет-МБ».Источник: warspot-asset.s3.amazonaws.com

ЦАМТО, 17 января. Военные метеорологи авиационной дивизии ЗВО впервые задействуют одновременно 5 современных мобильных автономных комплексов приема метеорологической информации "Сюжет-МБ" для обеспечения учебно-тренировочных полетов истребителей и бомбардировщиков.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, эти новейшие системы позволяют создавать в режиме реального времени единую панораму погоды, регистрировать и обрабатывать необходимую информацию о ней в зоне проведения полетов дивизии как с геостационарных, так и орбитальных метеоспутников, в частности, с "Метеор-М1" и "Ресурс".

"Сюжет-МБ" мобилен и имеет небольшие размеры. В комплект входит ноутбук и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования. Система позволяет отслеживать перемещение орбитальных метеоспутников для получения более достоверной метеорологической информации.

Кроме того, метеорологический комплекс может выдавать информацию о ледовой обстановке, температуре водной поверхности, вулканической деятельности, крупных лесных пожарах, проводить анализ уровня облачности.

Существенное отличие от подобного оборудования предыдущего поколения – более широкий диапазон рабочих температур комплекса "Сюжет-МБ", поэтому он может использоваться в условиях Крайнего севера и на неподготовленных аэродромах для метеорологического обеспечения полетов авиации ЗВО.