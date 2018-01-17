Венгрия не обращалась к России за разрешением на реэкспорт 23 истребителей МиГ-29



МиГ-29 ВВС Венгрии. Источник:.

Источник: primeportal.net МиГ-29 ВВС Венгрии. Источник:.Источник: primeportal.net

ЦАМТО, 17 января. Будапешт пока не обращался к России за разрешением на реэкспорт 23 истребителей МиГ-29. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.

Как отмечает агентство, ранее британское издание Defence & Security Intelligence & Analysis сообщило, что Венгрия выставила на аукцион 23 списанных МиГ-29 советского и российского производства. Стартовая цена за эти машины составляет 4,8 млрд. форинтов (18 млн. долл.). Кроме того, на аукцион выставлены 20 двигателей к истребителям этого типа, более 1,2 тыс. запчастей и некоторое количество ракет для МиГ-29.

Как отмечает издание, заявку на участие в аукционе заинтересованные стороны должны были подать с 14 по 16 ноября, а итоговая сделка должна получить одобрение России.

"Венгрия выставила 23 МиГ-29 на аукцион. Мы пока не согласовали вопрос реэкспорта этих самолетов из-за отсутствия официального обращения венгерской стороны. Есть обращения частных фирм, однако конечных пользователей они не указывают", – цитирует "РИА Новости" А.Пунчука.