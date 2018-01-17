Венгрия не обращалась к России за разрешением на реэкспорт 23 истребителей МиГ-29
|
|
МиГ-29 ВВС Венгрии. Источник:.
Источник: primeportal.net
ЦАМТО, 17 января. Будапешт пока не обращался к России за разрешением на реэкспорт 23 истребителей МиГ-29. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук.
Как отмечает агентство, ранее британское издание Defence & Security Intelligence & Analysis сообщило, что Венгрия выставила на аукцион 23 списанных МиГ-29 советского и российского производства. Стартовая цена за эти машины составляет 4,8 млрд. форинтов (18 млн. долл.). Кроме того, на аукцион выставлены 20 двигателей к истребителям этого типа, более 1,2 тыс. запчастей и некоторое количество ракет для МиГ-29.
Как отмечает издание, заявку на участие в аукционе заинтересованные стороны должны были подать с 14 по 16 ноября, а итоговая сделка должна получить одобрение России.
"Венгрия выставила 23 МиГ-29 на аукцион. Мы пока не согласовали вопрос реэкспорта этих самолетов из-за отсутствия официального обращения венгерской стороны. Есть обращения частных фирм, однако конечных пользователей они не указывают", – цитирует "РИА Новости" А.Пунчука.
|
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.11.2017 Замглавы ФСВТС России: мы готовы к конкуренции на рынке экспорта военной продукции, пусть победит сильнейший
16.11.2017 Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
16.11.2017 Москва и Абу-Даби реализуют программу создания фронтового многофункционального самолета пятого поколения - ФСВТС РФ
16.11.2017 Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России
16.11.2017 Россия продолжает реализацию контракта на поставку МиГ-29 Египту - ФСВТС
08.11.2017 Образец для продажи: зачем Индонезии новейший российский истребитель
25.09.2017 Шри-Ланка приобретет у России шесть бывших индийских истребителей Су-30К
13.09.2017 Сербии ожидают шесть отремонтированных российских МиГ-29 до конца года