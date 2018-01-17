Стаж практического вождения водителей гусеничной и колесной техники Береговых войск ВМФ возрос более чем в 2,6 раза
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Многоцелевой тягач легко бронированный (МТЛБ).
Источник: vpk-news.ru
ЦАМТО, 17 января. За последние несколько лет произошли качественные изменения системы комплектования Береговых войск и морской пехоты ВМФ, что позволило более качественно производить отбор кандидатов, способных в кратчайшие сроки освоить новые образцы ВиВТ.
Результатом более эффективного укомплектования Береговых войск ВМФ России явилось увеличение показателей подготовки, в том числе стажа практического вождения автомобильной и бронетанковой техники, а также количества выполненных десантирований и прыжков с парашютом.
Стаж практического вождения для водителей колесной техники (БТР и автомобильная техника родов войск), а также механиков-водителей гусеничной техники (танки, БМП, МТЛБ и другие) возрос более чем в 2,6 раза.
Поступление на вооружение новых образцов парашютных систем на замену устаревшим и выслужившим сроки эксплуатации в десантно-штурмовые и разведывательные подразделения частей Береговых войск ВМФ способствовали значительному увеличению интенсивности воздушно-десантной подготовки. Так, за последние 5 лет количество десантирований и прыжков с парашютом возросло на 111%, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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17.01.2018
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