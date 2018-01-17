Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Стаж практического вождения водителей гусеничной и колесной техники Береговых войск ВМФ возрос более чем в 2,6 раза

18.01.2018 ЦАМТО 179 0
0
Понравилась новость?
 +1
МТЛБ
Многоцелевой тягач легко бронированный (МТЛБ).
Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 17 января. За последние несколько лет произошли качественные изменения системы комплектования Береговых войск и морской пехоты ВМФ, что позволило более качественно производить отбор кандидатов, способных в кратчайшие сроки освоить новые образцы ВиВТ.

Результатом более эффективного укомплектования Береговых войск ВМФ России явилось увеличение показателей подготовки, в том числе стажа практического вождения автомобильной и бронетанковой техники, а также количества выполненных десантирований и прыжков с парашютом.

Стаж практического вождения для водителей колесной техники (БТР и автомобильная техника родов войск), а также механиков-водителей гусеничной техники (танки, БМП, МТЛБ и другие) возрос более чем в 2,6 раза.

Поступление на вооружение новых образцов парашютных систем на замену устаревшим и выслужившим сроки эксплуатации в десантно-штурмовые и разведывательные подразделения частей Береговых войск ВМФ способствовали значительному увеличению интенсивности воздушно-десантной подготовки. Так, за последние 5 лет количество десантирований и прыжков с парашютом возросло на 111%, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.01 08:46
  • 7
Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза
  • 18.01 08:43
  • 2
Почему новая ракета "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе
  • 18.01 08:32
  • 1
В Кремле не считают своей тему регулирования частных военных компаний
  • 18.01 08:29
  • 2
2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100
  • 18.01 08:16
  • 3
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 18.01 08:11
  • 161
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 18.01 07:29
  • 1
Новые санкции США создадут сложности для российской оборонки - Мантуров
  • 18.01 07:29
  • 3
В США назвали старьем секретное оружие России
  • 18.01 07:16
  • 1
"Звездочка" намерена оспорить иск Минобороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей
  • 18.01 07:11
  • 6038
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.01 07:09
  • 3
В Иванове начнут выпуск "дышащих" парашютов
  • 18.01 07:04
  • 47
С опозданием на 10 лет
  • 18.01 05:39
  • 170
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 18.01 03:10
  • 2
Ядерные силы и ракеты: новый план Путина
  • 18.01 02:43
  • 7
Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах
другие обсуждаемые темы