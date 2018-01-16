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США не готовы говорить о контактах с Россией в формате встреч глав внешнеполитических и оборонных ведомств - посол Хантсман

17.01.2018 Интерфакс-АВН 226 0
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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - США пока не готовы обсуждать возобновление контактов в формате 2+2 (встречи глав внешнеполитических и военных ведомств) с Россией, однако страны пытаются активизировать двусторонний диалог, заявил во вторник посол США в РФ Джон Ханстман.

"Мы давно не общались в формате 2+2, и мы пока не готовы говорить об этом", - сказал он, отвечая во вторник на вопрос "Интерфакса" в кулуарах Гайдаровского форума.

"Мы пытаемся активизировать наш диалог по ключевым вопросам", - добавил он.

При этом американский дипломат отметил, что в нужное время некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки "будут обсуждаться в других форматах".

Ранее в этом месяце посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что поднял во время встречи в Вашингтоне с американским послом в РФ Джоном Хантсманом вопрос возобновления контактов Москвы и Вашингтона на различных уровнях, включая формат "2+2".
16.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США

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