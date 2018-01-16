Если США, наращивая ядерный потенциал, нарушат СНВ-3, Россия будет иметь основания для симметричного ответа - сенатор Бондарев



Виктор Бондарев.

Источник: www.globallookpress.com Виктор Бондарев.Источник: www.globallookpress.com

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия будет иметь основания для симметричного ответа, если США, наращивая ядерный потенциал, нарушат СНВ-3, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Если в процессе наращивания ядерного потенциала США нарушат договор СНВ-3, Россия будет иметь основания для симметричного ответа", - сказал В.Бондарев "Интерфаксу" во вторник.

Так он прокомментировал сообщения СМИ ссылкой на предварительный обзор новой ядерной стратегии американского Минобороны о том, что США намерены создать две новые единицы ядерного оружия морского базирования. Это, по замыслу Вашингтона, должно стать ответом на растущий военный потенциал России и Китая.

В частности, как пишут СМИ, речь идет о "маломощной" версии боеголовки для ракеты Trident и о новой крылатой ракете морского базирования с ядерной боеголовкой (этот тип вооружения исчез из арсенала США восемь лет назад).

"В случае нарушения договора СНВ-3 нужно синхронно предпринимать действия как по встречному пополнению Сил ядерного сдерживания дополнительными единицами, так и по реагированию в рамках работы ООН", - сказал В.Бондарев.