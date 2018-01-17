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Стоимость третьего авианосца и 57 палубных истребителей для ВМС Индии оценена в сумму 25 млрд. долл.

17.01.2018 ЦАМТО 265 2
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Авианосец Vikrant
Строящийся индийский авианосец Vikrant после "окончательного" спуска на воду (вывода из сухого строительного дока) на судостроительном предприятии Cochin Shipyard Limited (CSL). Кочин, 10.06.2015.
Источник: PTI

ЦАМТО, 16 января. Финансирование проекта приобретения для Военно-морских сил Индии третьего авианосца и 57 многоцелевых палубных истребителей обойдется в сумму около 1,6 трлн. рупий (25 млрд. долл.).

Как напоминает India Today, индийские ВМС в настоящее время эксплуатируют один авианосец "Викрамадитья" (бывший ТАКР "Адмирал Горшков"), еще один, "Викрант", находится в стадии строительства на верфи Cochin Shipyard Limited (CSL) и будет поставлен флоту через несколько лет.

Согласно источнику в ВМС Индии, флот в ближайшем будущем планирует передать в Минобороны свои предложения в рамках предстоящего тендера по закупке третьего авианосца, стоимость которого оценивается в сумму около 700 млрд. рупий (10,9 млрд. долл.). Третий авианосец будет стоить значительно дороже своих предшественников, поскольку в его конструкции планируется широко использовать американские системы.

Стоимость 57 многоцелевых палубных истребителей оценивается в сумму 900 млрд. рупий (14 млрд. долл.). По всей видимости, в данную сумму входит комплект вооружения и пакет материально-технического обеспечения. Как недавно сообщалось, фаворитами в предстоящем конкурсе являются F/A-18 "Супер Хорнет" американской Boeing и "Рафаль-M" французской Dassault.

По словам источников в ВМС и ВВС, флот должен иметь по одному авианосцу для действий на постоянной основе на западном и восточном театре военных действий при учете, что третий будет находиться в резерве (в ремонте или на обслуживании). Тем не менее, пока в индийском МО данный проект не считают приоритетным в связи с его высокой стоимостью. Также могут возникнуть проблемы с поставкой американских систем, в том числе новой электромагнитной катапульты. Таким образом, данный проект в ближайшее время вряд ли будет реализован, поскольку для его выполнения потребуется удвоить бюджет, выделяемый на приобретение вооружений.

Относительно покупки 57 многоцелевых палубных истребителей один из источников сообщил, что флот еще в прошлом году направил нескольким компаниям-производителям запросы на получение информации, однако на текущий момент разрешение от Министерства обороны на проведение тендера не получено. Тем не менее, этот проект в среднесрочной перспективе будет реализован, поскольку самолеты планируется приобрести для эксплуатации, прежде всего, на первых двух авианосцах.
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Франция
Продукция
F-18
Rafale
Адмирал Горшков
Компании
Boeing
Dassault
Проекты
22350
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Сергей-82
11467
№1
17.01.2018 04:58
Бизнес ни чего личного.
0
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RU
Павел 1978
9102
№2
17.01.2018 05:42
10млрд - какапульта, всё импортное.
где-то так и должно быть. Жаль ВИ не указано.
0
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