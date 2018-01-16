Ядерные силы и ракеты: новый план Путина



Российский самолет на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.

Источник: © AP Photo, Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP Российский самолет на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.Источник: © AP Photo, Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Россия ежегодно наращивает вооружения на сумму, которая в пять раз превышает шведский оборонный бюджет. В десятилетнем плане на период с 2018 по 2027 год приоритет отдается стратегическим ядерным вооружениям, а также высокоточным вооружениям на земле, море и в области ракетных систем, рассказывает газета Svenska Dagbladet. План был одобрен президентом Путиным лично и вступил в силу в начале года.

В воскресенье в "Высокогорном отеле" в Сэлене началась ежегодная национальная конференция "Народ и оборона".

Год выборов 2018 готовит Швеции растущую военную угрозу, констатирует Комиссия по обороне в предварительном докладе, представленном в декабре. Согласно докладу, "Военная мощь России в абсолютном выражении продолжит нарастать в течение всего грядущего десятилетнего периода". Важную роль в этом процессе играет новая программа вооружений.

Правда, есть еще некоторая неуверенность в том, что Владимир Путин подписал этот документ.

Однако ясно, что российское правительство приняло свое решение в соответствии с намеченным расписанием. Информация появилась в Твиттере за несколько дней до Рождества.

Российский "министр вооружений", вице-премьер Дмитрий Рогозин, отвечающий за космическую и оборонную промышленность, сообщил, что "это будет первый год реализации новой Программы вооружения на 2018-2027 годы, проект которой представлен на подпись президенту".

Сам Путин прокомментировал программу перевооружения еще на ежегодной конференции российского военного руководства в Сочи в конце ноября:

"Она стала золотой серединой", - сказал президент и упомянул многомесячные обсуждения и затянувшиеся переговоры между российскими оборонным и экономическим министерствами об экономическом уровне программы.

По информации следившего за процессом российского военного издания НВО, позиционирующего себя как независимое, наземные и воздушные вооружения вышли из борьбы победителями, а военно-морским силам пришлось отступить в схватке за ресурсы. Армия и ВВС получат больше средств, а отчисления на флот урежут.

Одной из причин может быть опыт, полученный в сирийской войне: он показывает, что необходимо сконцентрироваться на "модернизации российской армии", например, в том, что касается брони военных машин.

В предыдущей программе вооружений, запущенной в 2010 году, на морские войска и научно-исследовательскую работу делался больший упор, чем в новой, принятой с нового года. Еще одно изменение заключается в том, что новые системы будут отчасти приспосабливаться к арктическим условиям.

Единственный параграф бюджета, который, как говорят, в неизменном виде пережил еще одно падение цен на нефть и очередной экономический спад, - это системы стратегического ядерного оружия. Источники информации не называются, но можно предположить, что она основана на закулисных беседах.

"Программы вооружений секретны, и о них не сообщается. На поверхность выходит только то, что высокопоставленные чиновники и политики решают рассказать о программе: что в нее входит, а что - нет. Все западные аналитики занимаются складыванием паззла из имеющихся данных. Попросить документ, состоящий из шести тысяч страниц, чтобы посмотреть, что там написано, нельзя", - сказал Тумас Мальмлёф (Tomas Malmlöf), эксперт по российским вооружениям Института тотальной обороны, газете SvD.

На встрече в Сочи в ноябре президент Путин сам назвал направление грядущего десятилетнего периода.

По словам Путина, основной упор новой программы вооружений будет сделан на то, чтобы "гарантировать стратегическое сдерживание" и, если это будет актуально, "нейтрализовать внешние угрозы" для России.

"Наши армия и флот должны обладать самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые учитывают в том числе вероятные изменения в стратегии и тактике вооруженной борьбы в будущем и по своим характеристикам находятся на уровне, а лучше всего - превосходят зарубежные аналоги", - резюмировал Путин в Сочи.

Встречи в Сочи вот уже несколько лет традиционно проводятся два раза в год, чтобы фиксировать различные аспекты развития российской обороны. В списке участников есть представители всех подразделений военно-промышленного комплекса: ответственные министры, военное руководство и директора государственной военной промышленности. Дискуссии ведутся за закрытыми дверями, но избранные места обычно публикуются, чтобы донести до общественности их смысл.

Сейчас российский президент хочет, чтобы оборонная промышленность была готова "без задержек и срывов запускать вооружения в серию". А также развивать и производить новые системы вооружений.

Если рост российских вооружений продолжится, это будет также значить, что усилится военное давление в соседнем со Швецией прибалтийском регионе.

"Самый высокий приоритет в этой программе вооружений - дальнейшее развитие стратегических ядерных вооружений, а также такого оружия, которое называется высокоточным, для наземных и морских войск, а также в сфере ракетных технологий. Согласно определению российских военных, это такие системы, которые попадают в цель с вероятностью не менее 50%", - говорит Тумас Мальмлёф из Института тотальной обороны.

Каждая российская программа вооружений обычно рассчитана на 10 лет, но тем не менее обновляется раз в пятилетку.

Нынешняя программа изначально охватывала годы с 2011 по 2020 и была обновлена в 2015. Но после аннексии Крыма, а также после того, как Россия начала поддерживать сепаратистов на востоке Украины, окружающий мир ответил санкциями. Падение цен на нефть также больно ударило по российской экономике, и началось отставание от плана.

"В 2014 году экономическое положение было нестабильным, поэтому все было отложено. К настоящему моменту работа над новой программой идет уже несколько лет, в последнее время - в процессе переговоров между представителями разных военных сфер и отраслей оборонной промышленности", - говорит Томас Мальмлёф из Института тотальной обороны.

Цель, которую озвучил сам Путин, - снабдить к 2021 году 70% российских военных подразделений современным оружием (сейчас оно есть у 60%). В 2012 году эта цифра составляла менее 20%. Президент также подчеркнул важность повышения мобильности и транспортного потенциала, как и наращивания средств ведения радиоэлектронной войны.

Новая программа вооружений, согласно ожиданиям, теперь будет стоить примерно 18 900 миллиардов рублей в год, что в пять раз больше чем годовой оборонный бюджет Швеции.

На что направлена эта программа в конечном итоге, судить трудно. Внешние факторы вроде санкций, которые могут продолжиться или усилиться, не могут играть решающую роль. Предполагается, что программа будет надстраиваться и модифицироваться вручную. Ясно, что наращивать вооружения будут и дальше, даже если экономический рост застопорится.

Наряду со стратегическими ядерными вооружениями и высокоточным оружием программа перевооружения нацелена на серийное производство танков, бронетранспортеров, истребителей пятого поколения и атомных подводных лодок в более высоком темпе, чем раньше.

Сюда входит множество совершенно новых и относительно новых оружейных систем:

• Боевой танк T-14 "Армата"

• Бронетранспортер T-15 "Армата"

• Гусеничная платформа "Курганец-25"

• Бронетранспортер "Бумеранг"

• Крылатые ракеты морского базирования "Калибр"

• Зенитная ракетная система С-400

• Зенитная ракетная система С-500

• Истребитель Су-57

• Ударный вертолет Ми-28Н

• Стратегическая атомная подводная лодка "Борей"

• Атомная подводная лодка "Северодвинск"

• Подводная лодка пятого поколения "Калина"

Что касается ракет, то в приоритете - межконтинентальные баллистические системы "Рубеж" и "Сармат", обе - с ракетами, оснащенными так называемой разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, которые позволяют сразу нанести ядерные удары по целям в количестве от пяти до десяти при запуске всего одной ракеты.

Максимальная мощность ядерных зарядов может достигать десяти тонн.

Уже в 2018 году системы с ядерным потенциалом "Искандер" с радиусом действия, покрывающим всю Южную и Восточную Швецию, включая Готланд, будут размещены в Калининграде на берегу Балтийского моря.

Король участвует в конференции "Народ и оборона"

Национальная конференция "Народ и оборона" - это дискуссионный форум, на котором проводятся дебаты, посвященные обороне и политике безопасности. Конференцию устраивают ежегодно в "Высокогорном отеле" (Högfjällshotellet) в Сэлене, куда приезжают представители разных политических партий, правительственных учреждений, органов обороны, промышленности и СМИ.

В этом году проводится 72-я по счету конференция, на которую прибыли около 350 участников. Будут присутствовать и король Карл XVI Густав и кронпринцесса Виктория.

Ожидаются выступления примерно 50 человек, включая премьер-министра Стефана Лёвена (Stefan Löfven) в качестве первого докладчика.

Также в воскресенье выскажутся лидер "Умеренных" Ульф Кристерссон (Ulf Kristersson), министр иностранных дел Маргот Валльстрём (Margot Wallström, социал-демократы) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg).

В понедельник состоятся выступления министра обороны Петера Хультквиста (Peter Hultqvist) и представителей всех партий, входящих в Комиссию по оборонной подготовке. Скажет речь главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден (Micael Bydén).

В завершающий день конференции во вторник выступят начальник полиции безопасности СЭПО Андерс Торнберг (Anders Thornberg) и руководитель военной разведки и службы безопасности MUST Гуннар Карлссон (Gunnar Karlsson).

Юнас Гуммессон (Jonas Gummesson)

Svenska Dagbladet, Швеция