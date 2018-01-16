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Республика Корея в 2017 году увеличила экспорт ВиВТ на 25 проц.

17.01.2018 ЦАМТО 173 0
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Южная Корея.

ЦАМТО, 16 января. Как сообщило Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA), экспорт ВиВТ предприятий ОПК страны в 2017 году возрос до 3,19 млрд. долл. в результате усилий по диверсификации поставляемой продукции, расширению стран-заказчиков и применению новых методов маркетинга.

По информации Yonhap, экспорт ВиВТ в прошлом году вырос почти на 25% по сравнению с 2016 годом (2,55 млрд. долл.).

По мнению южнокорейских экспертов, достигнутый DAPA результат стал несколько неожиданным, поскольку в течение последних лет в сегменте экспорта продукции оборонной промышленности за рубеж наблюдался спад. Однако, похоже, что постепенно данная тенденция сменилась на противоположную.

Как заявлено, рост экспорта в условиях жесткой конкуренции на международном рынке ПВН стал результатом усилий, предпринятых соответствующими государственными структурами и оборонными компаниями.

Подробности экспортных продаж не раскрываются. Известно, что в прошлом году Республика Корея заключила контракты на поставку Финляндии партии 155-мм самоходных гаубиц K-9 из состава ВС страны и новых СГ K-9 – Норвегии.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2017 года Korea Aerospace Industries подписала с ВВС Таиланда соглашение на поставку 8 дополнительных УТС T-50TH. В мае 2017 года завершилась поставка учебно-боевых самолетов FA-50PH ВВС Филиппин. В августе 2017 года южнокорейская Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) поставила ВМС Индонезии первую дизель-электрическую подводную лодку класса "Тип-209/1400". Также известно о продажах за рубеж списанных южнокорейских корветов класса "Поханг".
16.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Норвегия
Таиланд
Филиппины
Финляндия
Южная Корея
Продукция
FA-50
Компании
DAPA
DSME
KAI
Проекты
209 тип

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