Пограничников Крыма привили от кори в связи со вспышкой заболевания на Украине



Показательные выступления военнослужащих спецподразделения в Крыму.

Источник: © РИА Новости / Макс Ветров Показательные выступления военнослужащих спецподразделения в Крыму.Источник: © РИА Новости / Макс Ветров

По мнению специалистов, такие меры помогут пресечь распространение кори среди населения полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Сотрудников контрольных органов РФ, работающих в пунктах пропуска на границе Крыма и Украины, привили от кори в связи со вспышкой заболевания в соседнем государстве, сообщили во вторник в республиканском управлении Роспотребнадзора в ответ на информационный запрос ТАСС.

В понедельник Ростуризм предупредил россиян об ухудшении эпидемической ситуации по кори в Европе и на Украине и призвал туроператоров информировать туристов о ситуации. Крым граничит с Украиной, поэтому данная проблема особенно актуальна для полуострова, который в прошлом году, по предварительным оценкам, посетили сотни тысяч украинских туристов.

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации по кори в Европе и на Украине… в полном объеме обеспечена вакцинация… сотрудников подразделений государственных контрольных органов в пунктах пропуска на российско-украинском участке государственной границы", - говорится в сообщении управления. По мнению специалистов, такие меры помогут пресечь распространение кори среди населения полуострова.

Пассажирам, въезжающим на полуостров через границу Крыма и Украины, также уделяется "особое внимание", отметили в ведомстве. "В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации на информационных стендах размещена справочная информация … об инфекционных заболеваниях, … о рисках заражения и мерах личной профилактики", - говорится в сообщении.

Представители ведомства сообщили, что случаи заболевания корью на полуострове начали выявляться с октября 2017 года. Крымскому Роспотребнадзору уже известно о 17 таких фактах. В числе заболевших был крымчанин, который выезжал на территорию Украины.

Специалисты отмечают, что в основном заболевшие в Крыму не были привиты от кори. "Ситуация свидетельствует о том, что среди населения [Крыма] накопились восприимчивые к кори группы населения - и как правило это не привитые дети по причине отказов родителей и взрослые, в связи с тем, что до 2014 года иммунизация взрослых против кори не предусматривалась [в период нахождения Крыма в составе Украины]", - пояснили в управлении.

В связи с регистрацией случаев кори в Крыму ситуация находится на постоянном контроле правительства региона, проводится иммунизация населения, добавили в управлении. По данным крымского Минздрава, больницы в регионе полностью обеспечены вакцинами. Всего в Крыму от кори привито более 90%, уточнил ТАСС представитель ведомства.

Ситуация с корью на Украине

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в 2017 году в стране количество заболевших корью выросло в 43 раза - с января по ноябрь зарегистрировано 3382 случая. За аналогичный период прошлого года было выявлено только 78 случаев. По состоянию на 29 декабря 2017 года зарегистрированы 102 вспышки кори в 16 регионах страны, также зарегистрированы пять летальных случаев от кори в Одесской области. На этом фоне в администрации Киева сообщили, что детей, не имеющих прививку от кори, не будут допускать в образовательные учреждения.