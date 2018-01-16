Шойгу проверит работу военных учебных заведений Санкт-Петербурга
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Министр обороны России Сергей Шойгу. 21 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр обороны России также проверит готовность строящегося здания Центральной военно-морской библиотеки к приему книжных фондов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл в Санкт- Петербург, где проверит работу местных военных учебных заведениях, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская.
"В частности, министр обороны будет работать в Военном институте физической культуры, Нахимовском военно-морском училище, где продолжается строительство нового многофункционального административного корпуса", - сказала она.
Также Шойгу проверит готовность строящегося здания Центральной военно-морской библиотеки к приему книжных фондов и ход учебного процесса в Санкт-Петербургском суворовском училище.
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16.01.2018
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