Российские специалисты принимают меры после попытки атаки беспилотников на Хмеймим - КРЭТ



Хмеймим, Сирия.

Источник: Вадим Гришанкин/Минобороны России/ТАСС Хмеймим, Сирия.Источник: Вадим Гришанкин/Минобороны России/ТАСС

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские специалисты анализируют детали попытки атаки беспилотников на российскую базу Хмеймим в Сирии и принимают меры, сообщили в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

"Это еще нас чему-то научило, мы работаем над этой темой. Нельзя расслабляться ни при каких условиях, нужно контролировать не только какие-то основные, побочные системы управления, надо контролировать, как мы говорим, all inclusive, то есть, нужно контролировать всё: воздушное пространство, все системы связи, управления, навигации", - заявил советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев в эфире передачи "Арсенал", запись которой опубликована на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, определить страну-производителя беспилотников очень проблематично. "Страну происхождения сейчас, как и государственную принадлежность, определить сложно",- сказал В.Михеев.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Десять ударных БЛА приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

"Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет. Российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартусе продолжают функционировать в плановом режиме", - сказали в Минобороны.