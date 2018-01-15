Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские специалисты принимают меры после попытки атаки беспилотников на Хмеймим - КРЭТ

16.01.2018 Интерфакс-АВН 288 0
0
Понравилась новость?
 +1
Хмеймим
Хмеймим, Сирия.
Источник: Вадим Гришанкин/Минобороны России/ТАСС

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские специалисты анализируют детали попытки атаки беспилотников на российскую базу Хмеймим в Сирии и принимают меры, сообщили в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

"Это еще нас чему-то научило, мы работаем над этой темой. Нельзя расслабляться ни при каких условиях, нужно контролировать не только какие-то основные, побочные системы управления, надо контролировать, как мы говорим, all inclusive, то есть, нужно контролировать всё: воздушное пространство, все системы связи, управления, навигации", - заявил советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев в эфире передачи "Арсенал", запись которой опубликована на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, определить страну-производителя беспилотников очень проблематично. "Страну происхождения сейчас, как и государственную принадлежность, определить сложно",- сказал В.Михеев.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Десять ударных БЛА приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

"Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет. Российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартусе продолжают функционировать в плановом режиме", - сказали в Минобороны.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 08:18
  • 2
Второй гром
  • 16.01 08:18
  • 129
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 16.01 07:39
  • 155
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 16.01 07:25
  • 2
"Южное" разрабатывает гиперзвуковую КР
  • 16.01 07:14
  • 6
S7 планирует подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей
  • 16.01 06:22
  • 4
С опозданием на 10 лет
  • 16.01 05:11
  • 2
США испугались секретного ядерного оружия России
  • 16.01 05:03
  • 3
Еще два модернизированных Су-27СМ(3)
  • 16.01 00:24
  • 8
"Ратник" ни разу не смогли пробить во время боевого применения
  • 15.01 23:53
  • 52
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 15.01 23:21
  • 1
Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму
  • 15.01 23:11
  • 2
Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий
  • 15.01 21:51
  • 43
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 15.01 19:12
  • 14
Американцы вывели на орбиту секретный спутник
  • 15.01 18:54
  • 1213
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы