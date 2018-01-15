Морская пехота Южной Кореи получила первые два вертолета MUH-1 национального производства

Как сообщили южнокорейские СМИ, 10 января 2018 года на базе 1-й дивизии морской пехоты Южной Кореи в Пхохане состоялась передача южнокорейской морской пехоте первых двух транспортных вертолетов MUH-1 (также употребляется название модификации Marineon) - специализированной версии среднего вертолета KUH-1 Surion производства национальной авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). Обе первые переданные машины (бортовые номера "001" и "002") были построены в 2017 году и прошли обширную программу испытаний, в том числе на кораблях ВМС Южной Кореи, включая универсальный десантный корабль Dokdo. Всего в рамках контракта, полученного KAI в декабре 2016 года, к 2023 году морской пехоте Южной Кореи должно быть поставлено 30 вертолетов MUH-1.

Один из двух первых полученных морской пехотой Южной Кореи транспортных вертолетов национального производства KAI MUH-1. Пхохан, 10.01.2018 (с) морская пехота Южной Кoреи / Yonhap

Передача двух вертолетов MUH-1 ознаменовала также возрождение собственной авиации морской пехоты Южной Кореи. Морская пехота Южной Кореи имела собственную авиацию (в виде легких самолетов) с 1958 по 1973 годы, однако в дальнейшем этот авиакомпонент был передан в состав армейской авиации.

Напомним, что разработка многоцелевого вертолета KUH-1 Surion с максимальным взлетным весом до 8,7 тонн осуществлялась KAI при участии агентства оборонных исследований южнокорейского министерства обороны и южнокорейского авиационного исследовательского института KARI, совместно с европейским объединением EADS Eurocopter (ныне Airbus Helicopters) в рамках программы Korea Helicopter Project - Korea Utility Helicopter (KHP-KUH) по соглашению от июня 2006 года стоимостью 1,3 трлн вон (1,17 млрд долл). По соглашению, доля Airbus Helicopters в проекте составляла 30% на шестилетнем этапе НИОКР и 20% на первом 10-летнем этапе серийного производства. Airbus Helicopters отвечал за разработку всей несущей системы вертолета и систем управления полетом, а фактически, видимо, определил и общий облик машины, выглядящей несколько уменьшенным вариантом вертолетов семейства Puma и Super Puma. Первый прототип вертолета Surion, изготовленный KAI на предприятии в Сачхоне, совершил первый полет 10 марта 2010 года, а к сентябрю 2010 года было построено уже четыре летных прототипа. Вертолет использует два турбовальных двигателя Hanwha Techwin (бывший Samsung Techwin) T700-ST-701K (лицензионный вариант двигателя General Electric T700-GE-701C) максимальной мощностью по 1855 л. с.

В декабре 2010 года министерство обороны Южной Кореи подписало с KAI контракт на поставку южнокорейской армии первой партии из 35 серийных вертолетов Surion на сумму 658,1 млрд вон (585 млн долл, фактическая стоимость этих машин составляет 1,37 млрд долл), который стал частью большого производственного контракта cтоимостью 4,4 трлн вон (около 4 млрд долл). Всего южнокорейская армия планирует до 2023 года приобрести 245 вертолетов Surion (в основном для замены парка вертолетов Bell UH-1), стоимость производства которых оценивается от 6 до 8 млрд долл. К настоящему времени KAI получила контракты на поставку армейской авиации 154 вертолетов в транспортном варианте и восьми - в медицинском (поставки последних ожидаются с 2018 года). Airbus Helicopters поставляет для машин первой партии несущие системы, и, поставляет основные узлы редукторов для всех строящихся машин. Первые серийные вертолеты, изготовленные в Сачхоне, были переданы армии в сентябре 2012 года, и 22 мая 2013 года состоялась церемония постановки первых десяти машин на вооружение в школе армейской авиации. К началу 2017 года армии Южной Кореи было поставлено уже 62 серийных вертолета KUH-1.

К настоящему времени, помимо армии и морской пехоты, вертолеты Surion заказаны также южнокорейской полицией (вариант KUH-1P Chamsuri; два поставлены и еще пять заказаны), лесной службой (один заказан, всего планируется приобрести 12 машин) и агентством по чрезвычайным ситуациям (заказан один в противопожарном варианте для испытаний).

Вертолеты MUH-1 для морской пехоты отличаются от армейских "маринизацией" оборудования и систем, а также оснащением баллонетами для возможности посадки на воду. Вертолет способен перевозить до 15 пехотинцев (фактическая штатная вместимость - девять пехотинцев и два бортовых стрелка). На основе MUH-1 KAI ведется разработка корабельного противолодочного варианта, и ВМС Южной Кореи в перспективе рассматривают возможность закупки 40 таких вертолетов.

Освоение производства и доводка вертолета Surion проходят не без трудностей, и с 2013 года эксплуатация уже изготовленных KUH-1 дважды приостанавливалась из-за выявлявшихся технических проблем.

Южнокорейское правительство и KAI вынашивают амбициозные планы широкого экспорта вертолета Surion как в военном, так и в гражданском вариантах, рассчитывая в некотором роде повторить в этой области успехи корейского автомобилестроения. Только гражданский рынок вертолетов Surion оптимистично оценивается KAI в 300 единиц.

Видео церемонии:

Видео испытаний вертолета MUH-1, в том числе корабельных, с баллонетами, и т.д.: