Минобороны Индии может закупить ПТРК "Спайк"



Ракетный комплекс Spike.

Источник: www.defenseworld.net Ракетный комплекс Spike.Источник: www.defenseworld.net

ЦАМТО, 15 января. Уже через несколько недель после аннулирования проекта закупки и производства противотанковых ракетных комплексов "Спайк" Министерство обороны Индии начало рассматривать варианты приобретения данных систем в другом формате.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на свои источники, Сухопутные войска Индии настаивают на выполнении части программы, заложенной в условиях тендера, включая непосредственную покупку в рамках межправительственного соглашения 275 пусковых установок и 5500 ракет "Спайк" компании Rafael Advanced Defense Systems.

Первоначально предполагавшаяся передача технологий для производства в Индии 30 тыс. ПТУР не будет предусмотрена новым соглашением. Возможность продажи, вероятно, будет обсуждаться в ходе четырехдневного визита в Индию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который начался 14 января. Как сообщается, Б.Нетаньяху сопровождает делегация из 130 представителей израильской промышленности, в т.ч. оборонной.

По информации источников, основными причинами отмены закупки стали различие позиций сторон по вопросам стоимости и передачи технологий.

Представитель командования СВ Индии сообщил, что переговоры о заключении межправительственного соглашения могут быть завершены в короткий срок, поскольку многие вопросы уже были согласованы ранее.

Общая потребность СВ Индии оценивается в 68 тыс. ПТУР для оснащения 359 пехотных батальонов. Импортировав ограниченное количество ПТРК "Спайк", МО Индии обеспечит срочные потребности Сухопутных войск в оснащении частей и подразделений, дислоцированных в западном пустынном регионе и на севере Индии. Потребность в дополнительных ПТРК может быть впоследствии удовлетворена за счет поставок национального комплекса "Наг", доводочные испытания которого были успешно завершены Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии в сентябре 2017 года. Новые комплексы заменят состоящие на вооружении ПТРК "Конкурс" и "Милан"/"Милан-2T".

Пока не ясно, какую роль в рассматриваемом проекте будет играть индийская компания Kalyani Strategic Systems, которая совместно с Rafael Advanced Defense Systems в августе 2017 году открыла предприятие в Хайдарабаде.

Как сообщал ЦАМТО, в 2009 году Министерство обороны Индии одобрило проект прямой закупки и лицензионного производства на территории страны 1914 пусковых установок ПТРК, 37860 ракет, включая учебные боеприпасы и 107 тренажеров, для оснащения 359 пехотных батальонов. Причиной закупки была названа неспособность DRDO поставить систему национального производства.

ПТРК третьего поколения "Спайк" успешно прошел предварительные испытания в Индии в течение 2010-2011 гг., в ходе которых было произведено более 50 пусков ракет. Конкурентом Rafael выступали американские компании с ПТРК "Джавелин", который испытания в Индии не проходил. В итоге МО Индии отказалось от покупки американского комплекса из-за высокой стоимости и отказа США передать технологии производства. В то же время, рост числа обвинений в коррупции при закупке ПВН привел к тому, что Минобороны Индии постоянно откладывало приобретение ПТРК у единственного претендента. Под давлением командования СВ, на вооружении которых состоят произведенные по лицензии комплексы второго поколения 9M113 "Конкурс" и "Милан"/"Милан-2T", в середине 2016 года с Rafael все же начались переговоры об условиях заключения контракта.

Достигнутые с Rafael Advanced Defense Systems договоренности предусматривали поставку компанией 275 пусковых установок и 5500 ракет "Спайк", а также передачу технологий государственной Bharat Dynamics Limited (BDL) для производства 1500 ПУ и 30 тыс. ракет в Индии.

Как ожидалось, контракт будет подписан в ходе визита в Индию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но в конце ноября 2017 года проект был аннулирован.