МО Индонезии планирует подписать контракт на закупку 11 истребителей Су-35 в конце января – начале февраля



Истребитель Су-35.

Источник: rg.ru Истребитель Су-35.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 15 января. Начальник управления по связям с общественностью Минобороны Индонезии генерал-майор Тоток Сугихарто (Totok Sugiharto) сообщил, что контракт с Россией на покупку 11 истребителей Су-35 будет подписан в конце января – начале февраля.

Как сообщает Keamanan.rmol.co со ссылкой на Т.Сугихарто, все процедурные вопросы уже решены, и подписание контракта ожидается через несколько недель.

Ресурс Keamanan.rmol также цитирует министра обороны Индонезии Рьямизарда Рьячуду, который ранее заявил, что в ходе переговоров первоначально запрошенная российской стороной стоимость Су-35 была снижена. В итоге окончательная согласованная цена составила 90 млн. долл. за единицу. Министр добавил, что в сумму договора входит и ракетно-бомбовое вооружение. Согласно плану, первый самолет поступит на вооружение ВВС Индонезии к концу 2019 года (практически через два года после подписания контракта).

Как уже сообщал ЦАМТО, с начала 2016 года Россия вела переговоры с Индонезией о продаже 8 истребителей Су-35 на сумму 1,14 млрд. долл. (16 трлн. индон. рупий). Летом 2017 года заказ был увеличен до 11 самолетов при той же стоимости с опционом на 5 ед. для формирования полноценной эскадрильи из 16 машин. Опцион планируется реализовать по мере появления средств в оборонном бюджете Индонезии.

Согласно размещенному на сайте МО Индонезии пресс-релизу, правительства Индонезии и России договорились о продаже 11 самолетов на сумму 1,14 млрд. долл., из которых 50% или 570 млн. долл. составит компенсационный пакет в виде приобретения российской стороной индонезийских продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности. Соглашение было подписано 10 августа 2017 года в ходе визита в Москву индонезийской делегации во главе с министром торговли Энггартиасто Лукита.

Правительства России и Индонезии определили российскую госкорпорацию "Ростех" и индонезийскую внешнеторговую компанию PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) в качестве технических соисполнителей компенсационного пакета. "Ростех" приобретет через PPI несколько экспортных позиций из предложенного перечня товаров: переработанная резина и ее производные, сырая нефть и ее производные, машины, кофе и его производные, какао и его производные, текстиль, чай, обувь, переработанная рыба, мебель, копра, пластик и его производные, смола, бумага, специи, изделия оборонной промышленности и другие продукты. "Ростеху" предоставлена свобода выбора при отборе индонезийских экспортеров.

Ожидается, что приобретаемые для замены F-5E/F "Тайгер-2" истребители Су-35 будут временно дислоцированы в Макасаре (провинция Южное Сулавеси) пока не будет подготовлена необходимая инфраструктура на авиабазе в Мадиуне (провинция Восточная Ява).