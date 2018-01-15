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На Северный Кавказ в войска ЮВО поступило около 3 тыс. комплектов боевой экипировки "Ратник"

16.01.2018 ЦАМТО 313 0
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Ратник
Военнослужащие ВС РФ в экипировке "Ратник".
Источник: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

ЦАМТО, 15 января. Около 3 тыс. комплектов боевой экипировки "Ратник" поступило в общевойсковую армию Южного военного округа, дислоцированную на Северном Кавказе.

Новой амуницией обеспечат воинские части, расположенные в Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии, а также российскую военную базу в Южной Осетии.

Комплект боевой экипировки представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов. Комплект приспособлен для действий в самых разных условиях и в любое время суток. Новейшая экипировка уже испытана во время антитеррористических учений.

Основу комплектов составляют бронешлемы и бронежилеты, боевой комбинезон, гарнитура с активной системой защиты слуха, защитные очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов, гранатомет, автоматы, снайперские винтовки, боеприпасы, боевой нож, а также всесуточные приборы разведки, дневно-ночной прицельный комплекс, малогабаритный бинокль, унифицированные оптический и тепловизионный прицелы и др.

Кроме того, в комплектах экипировки имеются универсальное укрытие, многофункциональный нож, светосигнальный фонарь, часы, зимний и летний двусторонние маскировочные комплекты, автономный источник тепла, рейдовый рюкзак, индивидуальный водяной фильтр, малая пехотная лопата, средства защиты органов дыхания, средства радиационного, химического контроля, спецобработки и первой медицинской помощи, фильтрующая одежда.

В общей сложности в состав комплектов входит 59 элементов экипировки стрелка, разведчика, механика-водителя и военнослужащих других специальностей. Все элементы условно разделены на системы защиты, поражения, жизнеобеспечения, энергообеспечения, а также средства разведки, управления и связи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
15.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Южная Осетия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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