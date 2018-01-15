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До 2020 года соединения ПГРК "Ярс" будут полностью укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей

16.01.2018 ЦАМТО 138 0
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Тренажер
Тренажер для подготовки водителей на ракетные комплексы.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 15 января. До 2020 года соединения ПГРК РВСН планируется полностью укомплектовать уникальными, не имеющими аналогов, тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса "Ярс".

При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных агрегатов новейшего комплекса.

В ближайшие годы уникальные тренажеры поступят в Барнаульское (Алтайский край) и Бологовское (Тверская область) ракетные соединения.

Всего в 2017 году в соединения и воинские части РВСН, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс", поставлено более 100 новейших тренажеров.

За последние несколько лет РВСН получили более 500 тренажеров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.

Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств (УТС) в РВСН будут возрастать, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ПГРК

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