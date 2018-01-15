В 2016-2017 гг. Минобороны России сэкономило 130 млрд. руб. за счет ускоренного погашения кредитов
|
|
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.
ЦАМТО, 15 января. Министерство обороны России сэкономило более 130 миллиардов рублей за счет ускоренного погашения кредитов, выданных предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Кредитная схема была закрыта ускоренными темпами. Решение об ускоренном погашении было принято, чтобы сэкономить бюджетные средства. В 2016 году было возвращено 792 млрд. рублей, в 2017 году – 186,8 млрд. рублей.
За счет возврата этих кредитов было сэкономлено 130,7 млрд. рублей из бюджета, которые были направлены на развитие Вооруженных Сил. Это закрыло ряд дополнительных потребностей Минобороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
|
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.12.2017 Самые зрелищные военные видео 2017 года
04.12.2017 Российский ответ на санкции Запада
17.11.2017 Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017 19 триллионов принимают на вооружение
09.11.2017 "Физик", "Пакет" и "Хризантема". На что способно новое российское оружие
07.11.2017 Санкций мало не бывает. Как США запланировали удушить российский ВПК
30.10.2017 Российский ОПК не боится новых санкций США - Союзмаш
30.10.2017 США назвали предприятия России, сотрудничество с которыми грозит санкциями