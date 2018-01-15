В 2016-2017 гг. Минобороны России сэкономило 130 млрд. руб. за счет ускоренного погашения кредитов



Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия. Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

ЦАМТО, 15 января. Министерство обороны России сэкономило более 130 миллиардов рублей за счет ускоренного погашения кредитов, выданных предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Кредитная схема была закрыта ускоренными темпами. Решение об ускоренном погашении было принято, чтобы сэкономить бюджетные средства. В 2016 году было возвращено 792 млрд. рублей, в 2017 году – 186,8 млрд. рублей.

За счет возврата этих кредитов было сэкономлено 130,7 млрд. рублей из бюджета, которые были направлены на развитие Вооруженных Сил. Это закрыло ряд дополнительных потребностей Минобороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.