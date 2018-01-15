Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корабль Dragon c почти двумя тоннами груза с МКС приводнился в Тихом океане

16.01.2018 ТАСС 238 0
0
Понравилась новость?
 0
Космический грузовик SpaceX Dragon перед стыковкой с МКС, апрель 2017 года
Космический грузовик SpaceX Dragon перед стыковкой с МКС, апрель 2017 года.
Источник: © Sergey Ryazanskiy/NASA via AP

Грузовой корабль должны транспортировать в порт города Лонг-Бич

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX вернулся в субботу на Землю с Международной космической станции (МКС), доставив с орбитального комплекса 1,86 тонны грузов. Как сообщила SpaceX, корабль успешно приводнился в Тихом океане.

"Успешное приводнение Dragon подтверждено", - отметила компания в своем Twitter. Dragon приводнился к западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт города Лонг-Бич (штат Калифорния). Готовить корабль к очередному возвращению на МКС будут в одном из центров SpaceX в Техасе.

Использованный в этот раз Dragon в апреле 2015 года уже совершал полет к МКС. Это была 13-я миссия по доставке запасов и материалов на МКС с помощью Dragon.

Космический грузовик доставил на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна, разработанного компанией Made in Space.

Dragon был запущен к МКС 15 декабря прошлого года с помощью ракеты Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). На его борту тогда было более двух тонн грузов, включая продовольствие и материалы и приборы для экспериментов в области материаловедения, биологических исследований, а также для наблюдения за Солнцем.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 08:18
  • 2
Второй гром
  • 16.01 08:18
  • 129
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 16.01 07:39
  • 155
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 16.01 07:25
  • 2
"Южное" разрабатывает гиперзвуковую КР
  • 16.01 07:14
  • 6
S7 планирует подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей
  • 16.01 06:22
  • 4
С опозданием на 10 лет
  • 16.01 05:11
  • 2
США испугались секретного ядерного оружия России
  • 16.01 05:03
  • 3
Еще два модернизированных Су-27СМ(3)
  • 16.01 00:24
  • 8
"Ратник" ни разу не смогли пробить во время боевого применения
  • 15.01 23:53
  • 52
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 15.01 23:21
  • 1
Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму
  • 15.01 23:11
  • 2
Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий
  • 15.01 21:51
  • 43
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 15.01 19:12
  • 14
Американцы вывели на орбиту секретный спутник
  • 15.01 18:54
  • 1213
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы