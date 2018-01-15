Корабль Dragon c почти двумя тоннами груза с МКС приводнился в Тихом океане
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Космический грузовик SpaceX Dragon перед стыковкой с МКС, апрель 2017 года.
Источник: © Sergey Ryazanskiy/NASA via AP
Грузовой корабль должны транспортировать в порт города Лонг-Бич
НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX вернулся в субботу на Землю с Международной космической станции (МКС), доставив с орбитального комплекса 1,86 тонны грузов. Как сообщила SpaceX, корабль успешно приводнился в Тихом океане.
"Успешное приводнение Dragon подтверждено", - отметила компания в своем Twitter. Dragon приводнился к западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт города Лонг-Бич (штат Калифорния). Готовить корабль к очередному возвращению на МКС будут в одном из центров SpaceX в Техасе.
Использованный в этот раз Dragon в апреле 2015 года уже совершал полет к МКС. Это была 13-я миссия по доставке запасов и материалов на МКС с помощью Dragon.
Космический грузовик доставил на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна, разработанного компанией Made in Space.
Dragon был запущен к МКС 15 декабря прошлого года с помощью ракеты Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). На его борту тогда было более двух тонн грузов, включая продовольствие и материалы и приборы для экспериментов в области материаловедения, биологических исследований, а также для наблюдения за Солнцем.
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15.01.2018
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