СМИ: Китай вывел на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли
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Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".
Источник: © Jin Liwang/Xinhua via AP
Вывод космического аппарата на орбиту стал 263-м по счету запуском ракеты-носителя этой серии
ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китай вывел в субботу на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли. Как сообщил информационный портал Sina, запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, северо-запад КНР) в 15:10 по местному времени (10:10 мск).
Вывод космического аппарата на орбиту был осуществлен при помощи "Чанчжэн-2D" и стал 263-м по счету запуском ракеты-носителя этой серии.
КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.
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13.01.2018
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