Дивизион ЗРК С-400 в Крыму попал на видео
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Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Опубликованы кадры заступления второго дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 ("Триумф") на боевое дежурство в Севастополе.
Расчеты комплекса будут контролировать небо на границе с Украиной с позиций, расположенных на мысе Фиолент. ЗРК может применяться при любых погодных и физико-географических условиях, а также под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.
По словам командующего Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, С-400 приводится в боевое положение менее чем за пять минут. Он также подчеркнул, что комплекс является оборонительным оружием.
"Вы будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем российском полуострове, но и на значительной части Краснодарского края", - сказал Севостьянов на церемонии, приуроченной к заступлению расчетов на дежурство.
Первый дивизион С-400 развернули в начале 2017 года в районе Феодосии. Ранее в Кремле заявляли, что Россия имеет полное суверенное право на обеспечение своей безопасности. В этой связи размещение систем ПВО в Крыму должно рассматриваться исключительно как защитная мера, а не как угроза кому бы то ни было.
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13.01.2018
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