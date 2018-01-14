РФ не согласна с оценками США СВПД, считает его жизнеспособным - зампостпреда при международных организациях в Вене



Атомная электростанция в Бушере, Иран.

Источник: © REUTERS/Raheb Homavandi Атомная электростанция в Бушере, Иран.Источник: © REUTERS/Raheb Homavandi

Вносить какие-либо изменения в этот план просто недопустимо и контрпродуктивно и невозможно, считает российская сторона. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ продолжит проводить проверки ядерных объектов Ирана в строгом соответствии с СВПД

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Российская сторона категорически не согласна с теми, оценками, которые прозвучали относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе из Вашингтона, заявил заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

"Мы категорически не согласны с оценками самого СВПД американской администрацией, потому что мы всегда и сейчас продолжаем считать его жизнеспособным, вполне реализуемым. Оно основано на тонком соблюдении баланса интересов обеих сторон", - заявил дипломат в интервью агентству "Интерфакс".

"Кроме того, и это была базовая установка, он был основан на принципе взаимности и пошаговом подходе, все эти принципы были учтены, и Иран по нарастающей предпринимал ещё больше шагов на этом направлении, и соответственно с другой стороны шла бы постепенная отмена санкций до полной их ликвидации", - добавил А.Карпов.

Он подчеркнул, что в связи с этим российская сторона не может согласиться с американской оценкой СВПД, согласно которой этот план "очень слабый и не рабочий".

А.Карпов отметил, что слова президента США Дональда Трампа о том, что он в последний раз продлил режим снятия санкций с Ирана, отмененных в рамках СВПД, могут вызывать лишь сожаление.

"Что касается самого заявления, что это в последний раз он продлевает (режим снятия санкций - ИФ), безусловно, это только может вызвать сожаление", - заявил он.

По словам А.Карпова, "такое решение, обусловленное многими условиями, не способствует оздоровлению атмосферы вокруг дальнейшей реализации СВПД, а только сильно ухудшает атмосферу, которая должна бы способствовать успешной реализации многих проектов в рамках СВПД по мере его продолжения".

Комментируя условия, выдвинутые президентом США в пятницу, российский дипломат высказал предположение, что " это вряд ли реализуемо".

А.Карпов напомнил, что СВПД "очень четко учитывает баланс интересов и обязательства сторон по мере его выполнения".

"Вносить какие-либо изменения в этот план просто недопустимо и контрпродуктивно и невозможно", - добавил А.Карпов.

В частности, комментируя заявление Д.Трампа, заявившего о необходимости бессрочных инспекций ядерных объектов Ирана, российский дипломат назвал их нереалистичными.

"Что касается прозвучавшего условия о бессрочном продлении ядерных условий, которые Иран принял на себя добровольно, это на мой взгляд нереалистично потому что это полностью входит в противоречие с условиями ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ИФ), членом которого Иран является и имеет полное право на мирное развитие ядерной программы", - заявил он, комментируя прозвучавшее заявление Д.Трампа, который призвал придать бессрочный характер ядерным инспекциям в Иране.

А.Карпов добавил, что "другие условия также требуют серьёзного изучения и вряд ли могут быть реализованы на практике".

Дипломат отметил также важность той позиции, которую займёт МАГАТЭ после решения Д.Трампа.

"Многое сейчас будет зависеть от позиции, которую займёт Международное агентство по атомной энергии, которое проводит проверки в Иране и уполномочено вести верификацию и выполнение тех обязательств в ядерной области, которые взял на себя Иран", - заявил он.

"Надеемся, что МАГАТЭ займёт позицию в этом плане совершенно определенную, что в соответствии с мандатом, одобренным Советом управляющих МАГАТЭ ещё в 2015 году, такая работа будет продолжена, верификации будут вестись строго в соответствии с теми параметрами и с теми модальностями, которые были утверждены тогда", - добавил А.Карпов.

Он отметил, что российская сторона такую работу с МАГАТЭ будет вести, добавив: "У нас есть все основания верить, что МАГАТЭ будет придерживаться именно этой линии".

Как сообщалось, Д.Трамп предупредил в пятницу, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.

"Это - последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", - добавил Д.Трамп.

Он предупредил, что "если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки".

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